Siete heridos deja accidente de tránsito en Chepo tras colisión entre un bus y camión cisterna

Siete personas resultaron heridas la mañana de este sábado 11 de abril, tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el sector del entronque hacia el distrito de Chepo, en Panamá este.

Entre los afectados, está un conductor que quedó atrapado dentro del vehículo, con lesiones de consideración, en una escena que requirió una intervención urgente y especializada.

Premiliminarmente, se había informado que el accidente tenía lugar en en el sector de Montemadero, en Pacora, sin embargo, el comunicado oficial del Cuerpo de Bomberos informó, que el hecho se registró en Chepo aproximadamente a las 9:30 a.m., cuando un bus de la ruta Chepo–Panamá colisionó con un camión cisterna de reparto de agua.

La magnitud del impacto dejó a varios pasajeros lesionados y generó momentos de tensión mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia.

Agentes de Extinción, Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron rápidamente al lugar.

Julio Real, comandante primer jefe de la Zona Regional Panamá Este-Darién del Cuerpo de Bomberos, explicó que la prioridad fue atender a los heridos y rescatar al conductor que permanecía atrapado dentro del bus.

Para lograr su liberación, los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas de expansión y corte. Tras varios minutos de intenso trabajo, aproximadamente a las 9:50 a.m., el conductor fue finalmente extraído con vida.

Los siete heridos recibieron atención prehospitalaria en el sitio antes de ser trasladados en ambulancias a distintos centros médicos. Los casos de mayor gravedad fueron remitidos al Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, mientras que los pacientes con lesiones leves fueron llevados al Hospital Regional de Chepo.

“Muchas emergencias pueden evitarse si se toman las medidas adecuadas al conducir, sobre todo cuando las condiciones climáticas no son favorables”, enfatizó Real.