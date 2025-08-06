Accidente de tránsito en Albrook deja más de 20 heridos, cierran acceso al Corredor Norte

Caos en la carretera. La tarde de este miércoles 6 de agosto se reportó un accidente de autobús en el Corredor Norte, a la altura de la Terminal de Transporte de Albrook.

Reportes preliminares indican que más de 35 personas resultaron heridas, entre ellas tres de gravedad. Al lugar acudieron ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sume 911, además, unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo al coronel Ángel Delgado del Cuerpo de Bomberos, entre los heridos se encuentra una mujer embarazada que fue atendida por los paramédicos y se encuentra estable.