Accidente de tránsito en Albrook deja más de 20 heridos, cierran acceso al Corredor Norte

<i>Caos en la carretera.</i> La tarde de este miércoles 6 de agosto se reportó un accidente de autobús en el <a href="/tag/-/meta/corredor-norte">Corredor Norte</a>, a la altura de la <a href="/tag/-/meta/albrook">Terminal de Transporte de Albrook</a>.Reportes preliminares indican que más de 35 personas resultaron heridas, entre ellas tres de gravedad. Al lugar acudieron ambulancias del <a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Cuerpo de Bomberos de Panamá</a> y del<a href="/tag/-/meta/sistema-unico-de-manejo-de-emergencias-sume-911"> Sume 911</a>, además, unidades de la <a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a>.De acuerdo al <b>coronel Ángel Delgado del Cuerpo de Bomberos</b>, entre los heridos se encuentra una mujer embarazada que fue atendida por los paramédicos y se encuentra estable.