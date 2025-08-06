  1. Inicio
Corredor Norte

Accidente de tránsito en Albrook deja más de 20 heridos, cierran acceso al Corredor Norte

Accidente de tránsito de bus Panamá - La Chorrera en el Corredor Norte frente a la terminal de Albrook.
Accidente de tránsito de bus Panamá - La Chorrera en el Corredor Norte frente a la terminal de Albrook. Cortesía
Por
Carlos H. González
  • 06/08/2025 15:15
Un autobús de la ruta Panamá - La Chorrera chocó contra el muro divisorio en el Corredor Norte, dejando 28 heridos, tres de ellos de gravedad.

Caos en la carretera. La tarde de este miércoles 6 de agosto se reportó un accidente de autobús en el Corredor Norte, a la altura de la Terminal de Transporte de Albrook.

Reportes preliminares indican que más de 35 personas resultaron heridas, entre ellas tres de gravedad. Al lugar acudieron ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sume 911, además, unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo al coronel Ángel Delgado del Cuerpo de Bomberos, entre los heridos se encuentra una mujer embarazada que fue atendida por los paramédicos y se encuentra estable.

Personal del SUME 911 atiende heridos en el accidente del bus Panamá - La Chorrera en el corredor norte.
Personal del SUME 911 atiende heridos en el accidente del bus Panamá - La Chorrera en el corredor norte. Cortesía.

En las primeras imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo, tras el impacto del autobús contra el muro divisorio —el cual fue destruido por completo—, varios trabajadores de la construcción del proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá acudieron a socorrer a las personas que habían quedado atrapadas en la parte trasera del vehículo.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron este accidente de tránsito.

Cierran acceso al Corte Norte

Personal de ENA en el cierre del corredor norte.
Personal de ENA en el cierre del corredor norte. Redes sociales de ENA

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) anunció que para atender la incidencia se procedió a cerrar los accesos al Corredor Norte desde el área de Albrook.

Mantenemos cerrados el carril de alta y baja sentido Albrook / Corredor Norte por maniobras para atender el suceso”, destacaron en sus redes sociales.

