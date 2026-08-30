Cámara de Comercio pide a Mulino vetar proyecto de ley que amplía descuentos para jubilados

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pidió este domingo 30 de agosto al presidente José Raúl Mulino vetar en su totalidad el proyecto de ley No. 226, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional, que amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores.

La organización empresarial aseguró que comparte la necesidad de proteger a este sector de la población, pero advirtió que la ampliación de beneficios debe hacerse bajo criterios de sostenibilidad económica y fiscal, sin trasladar de manera creciente los costos al sector privado, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Nuestra posición es clara: pedimos al Presidente de la República vetar esta iniciativa y abrir una revisión integral, técnica, fiscal y económica”, señaló la Cciap en un comunicado divulgado este 30 de agosto.Cciap advierte sobre presión para las MiPymes

La Cámara de Comercio sostuvo que los descuentos establecidos por ley representan para las MiPymes una reducción directa en sus ingresos, mientras que gastos como salarios, alquiler, energía, insumos, financiamiento e impuestos permanecen iguales o continúan aumentando.

“Las MiPymes no tienen capacidad ilimitada para absorber nuevas cargas”, afirmó el gremio empresarial.

Según la Cciap, ante un incremento permanente de los costos, las empresas podrían verse obligadas a reducir sus márgenes, aumentar precios, postergar inversiones, limitar contrataciones o incluso dejar de operar.

A juicio de la organización, ninguna de estas consecuencias beneficiaría al país en su conjunto.

¿Qué propone el proyecto de ley No. 226?

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto en tercer debate al mediodía del jueves 27 de agosto, con 47 votos a favor y uno en contra.

La iniciativa modifica la Ley No. 6 de 1987 y amplía los beneficios dirigidos a jubilados, pensionados y adultos mayores. El proyecto fue presentado originalmente como anteproyecto de Ley No. 291 y posteriormente se fusionó con los proyectos 225 y 227, prevaleciendo el número 226.

Entre los beneficios contemplados están:

50% de descuento en entradas a cines, teatros, actividades deportivas y otros espectáculos.

25% de descuento en pasajes aéreos nacionales e internacionales.

50% de descuento en hoteles, moteles, hostales y pensiones de lunes a jueves.

30% de descuento en esos establecimientos de viernes a domingo.

15% de descuento en servicios de hospitales, clínicas, laboratorios y centros de imagenología privados.

30% de descuento en medicamentos.

15% de descuento en la anualidad de tarjetas de crédito y débito.

2% de descuento en la tasa de interés de préstamos hipotecarios para vivienda propia, bajo las condiciones establecidas.

30% de descuento en el servicio de agua para consumos de hasta B/.30 mensuales y bajo determinados requisitos.

30% de descuento en internet y televisión por cable para contratos residenciales de hasta B/.50.

25% de descuento en sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia.

30% de descuento en gastos notariales relacionados con documentos, certificaciones o declaraciones del beneficiario.

¿Quiénes podrán acceder a los descuentos?

El proyecto establece que los beneficios alcanzarían a panameños y extranjeros con permiso de residente permanente que tengan 55 años o más en el caso de las mujeres y 60 años o más en el caso de los hombres.

También serían beneficiarios todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad.

La propuesta busca actualizar los beneficios contemplados en la Ley 6 de 1987 ante el incremento del costo de vida y las necesidades económicas de los adultos mayores.

Cciap cuestiona que el crédito fiscal sea la solución

Uno de los aspectos que cuestiona la CCIAP es la disposición que establece que los descuentos y concesiones otorgados bajo la ley podrán ser reconocidos en 100% como crédito fiscal del impuesto sobre la renta.

El gremio empresarial considera que este mecanismo no resuelve por sí mismo el problema.

La Cámara planteó que primero debe determinarse la viabilidad del crédito fiscal, su impacto sobre las finanzas públicas y la capacidad real del Estado para hacerlo efectivo.

Además, cuestionó si es sostenible continuar ampliando una política social mediante obligaciones impuestas directamente al sector empresarial.

Piden revisar el impacto en precios, empleo e inversión

La Cciap pidió que antes de imponer nuevas obligaciones se evalúe el régimen actual de beneficios y su impacto sobre precios, empleo, inversión y las MiPymes.

También consideró necesario determinar cuál debe ser la participación del Estado en el financiamiento de estas políticas.

“El proyecto debe ser vetado en su conjunto”, reiteró la organización empresarial, al tiempo que señaló que la protección de los adultos mayores debe ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

La Cciap también propuso fortalecer el cumplimiento de los beneficios que ya existen y atender las razones por las cuales algunos adultos mayores recurren al sector privado para obtener servicios que, según el gremio, deberían recibir oportunamente mediante los servicios públicos.

El gremio concluyó que proteger a jubilados, pensionados y adultos mayores es necesario, pero advirtió que hacerlo mediante una mayor presión sobre las MiPymes “no es sostenible”.