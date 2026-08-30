Pacific Cup reúne a 42 equipos infantiles y apuesta por el futuro del fútbol

El fútbol infantil panameño encuentra en la Pacific Cup un espacio donde la formación y la competencia buscan convivir sin dejar de lado el desarrollo integral de niños y niñas.
En su tercera edición, el torneo reúne actualmente a 42 equipos distribuidos en las categorías U6, U8, U10 y U12, con participantes de distintas academias del país. El campeonato comenzó el pasado 2 de agosto y se extenderá hasta el 13 de septiembre, con jornadas que se desarrollan principalmente los domingos en las canchas de Amador.
Manuel Bonilla, uno de los encargados de la organización, explicó que el objetivo de Pacific Cup es mantener un equilibrio entre la competitividad y la formación de los pequeños jugadores.
“Estamos intentando mantener una ideología que abarca la formación, incluyendo la competitividad en cada una de las academias”, señaló Bonilla, quien considera que la evolución del torneo ha sido favorable desde su primera edición.
La Pacific Cup está dirigida a niños de entre 4 y 12 años, una etapa que los organizadores consideran fundamental para el desarrollo deportivo. Por ello, Bonilla recalcó que, en estas edades, debe prevalecer la participación por encima de los resultados.
“Es una etapa infantil y hay que valorar primero la participación sobre los resultados”, afirmó.
Más allá de lo que ocurre dentro de la cancha, los organizadores consideran que el entorno familiar tiene un peso importante en el proceso de formación de los pequeños futbolistas.
Bonilla hizo un llamado a los padres para que continúen respaldando a sus hijos y a las academias para que mantengan su labor formativa.
“El mensaje directo es con los padres: que sigan apoyando a sus hijos, que las academias sigan formando y que cada uno sea un pilar importante para la parte deportiva del niño como la parte ciudadana”, expresó.
Caio Milant, otro de los organizadores de la copa, coincidió en que también es necesario orientar a los padres sobre la manera en que deben acompañar a los niños durante las competencias.
Según explicó, el fútbol infantil puede generar emociones intensas y presión alrededor de los resultados, por lo que considera fundamental preservar la buena conducta y entender que se trata de un proceso de formación.
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