David Murcia Guzmán, creador de DMG, fue trasladado a cárcel de máxima seguridad en Santander

Las autoridades penitenciarias de Colombia confirmaron al diario El Tiempo el traslado de David Murcia Guzmán, creador de la extinta empresa DMG, desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Palogordo, ubicado en el municipio de Girón, Santander.

El ingreso al nuevo centro de reclusión se produjo pasadas las 5:00 de la tarde del sábado 29 de agosto.

Tras su llegada, Murcia Guzmán fue sometido al protocolo de ingreso establecido por las autoridades penitenciarias. Un equipo multidisciplinario, integrado por un médico, un psicólogo, el responsable de tratamiento y otros profesionales, realizó una valoración inicial para determinar el lugar específico donde cumplirá su medida.

Murcia Guzmán fue detenido en Panamá en noviembre de 2008 y posteriormente deportado a Colombia, en medio del escándalo generado por la intervención de su conglomerado empresarial, señalado por las autoridades colombianas de operar un esquema de captación masiva e ilegal de dinero.

La captura y salida de Murcia Guzmán de Panamá han sido objeto de controversia debido a que su traslado a Colombia no se realizó mediante un proceso formal de extradición, sino a través de un procedimiento migratorio de devolución o expulsión.

De acuerdo con la información divulgada sobre su traslado, las primeras evaluaciones apuntan a que el creador de DMG sería ubicado en una de las áreas de mayor control institucional del penal.

Las posibilidades contemplan los pabellones 7, 8 o 9, considerados entre los sectores de mayor seguridad de la cárcel de Palogordo.

La asignación definitiva dependerá de las evaluaciones realizadas por el equipo interdisciplinario del establecimiento penitenciario y de los protocolos de seguridad correspondientes.

¿Quién es David Murcia Guzmán?

David Murcia Guzmán se convirtió en uno de los protagonistas del mayor escándalo financiero de Colombia en las últimas décadas por la operación de DMG, estructura que funcionó entre 2005 y 2008 y que fue señalada de operar un esquema de captación masiva e ilegal de dinero.

El modelo de negocio se expandió por distintas regiones de Colombia y posteriormente llegó a otros países.

La organización captaba recursos del público mediante la comercialización de tarjetas prepago, con las que los usuarios podían acceder a determinados productos y servicios y que, según las autoridades, servían como mecanismo para atraer grandes cantidades de dinero.

En 2008, el Gobierno colombiano intervino la empresa y la Fiscalía General de la Nación inició las investigaciones contra sus principales responsables por la captación de recursos sin autorización legal.