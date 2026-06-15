Largas filas marcan el inicio de la entrega de los Cepanim en Panamá

Largas filas marcaron el panorama de hoy en el Megapolis Outlets Center para los beneficiarios del programa de Certificados de Pagos Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

Desde hoy los adultos mayores han iniciado a recibir sus certificados en la provincia de Panamá, en un proceso que las autoridades buscan desarrollar de manera ordenada y escalonada para evitar aglomeraciones.

Carmen Mael, coordinadora del programa, reiteró que es indispensable que los beneficiarios verifiquen el correo electrónico utilizado durante su inscripción en la plataforma, ya que por esa vía están siendo notificadas las fechas y horarios asignados para el retiro de los certificados.

“Es importante que las personas verifiquen su correo electrónico con el cual se registraron en la plataforma y ahí le debe llegar una notificación del día y la hora en que deben venir”, explicó a este medio.

La funcionaria enfatizó que quienes no hayan recibido una citación no deben trasladarse al centro de entrega, ya que los certificados disponibles corresponden exclusivamente a las personas convocadas para cada jornada.

“Las personas que no están citadas no es necesario que se apersonen a retirar los certificados, no los tenemos. Nosotros solamente tenemos aquí los certificados de las personas que fueron citadas”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a los beneficiarios para que respeten rigurosamente los horarios asignados, los cuales se desarrollan entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

“Si se le citó a las 8, a las 9 o a las 10, es importante cumplir con el horario para no afectar a las otras personas que están citadas”, agregó.