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Largas filas marcan el inicio de la entrega de los Cepanim en Panamá

La jornada de entrega de los Cepanim comenzó con una alta asistencia de beneficiarios en Megapolis Outlets, donde el MEF mantiene un sistema de atención por citas programadas.
La jornada de entrega de los Cepanim comenzó con una alta asistencia de beneficiarios en Megapolis Outlets, donde el MEF mantiene un sistema de atención por citas programadas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 15/06/2026 11:44
Cientos de adultos mayores acudieron desde tempranas horas para retirar sus Cepanim en Panamá. Las autoridades insistieron en verificar el correo electrónico y respetar los horarios asignados.

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Largas filas marcaron el panorama de hoy en el Megapolis Outlets Center para los beneficiarios del programa de Certificados de Pagos Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

Desde hoy los adultos mayores han iniciado a recibir sus certificados en la provincia de Panamá, en un proceso que las autoridades buscan desarrollar de manera ordenada y escalonada para evitar aglomeraciones.

Carmen Mael, coordinadora del programa, reiteró que es indispensable que los beneficiarios verifiquen el correo electrónico utilizado durante su inscripción en la plataforma, ya que por esa vía están siendo notificadas las fechas y horarios asignados para el retiro de los certificados.

“Es importante que las personas verifiquen su correo electrónico con el cual se registraron en la plataforma y ahí le debe llegar una notificación del día y la hora en que deben venir”, explicó a este medio.

La funcionaria enfatizó que quienes no hayan recibido una citación no deben trasladarse al centro de entrega, ya que los certificados disponibles corresponden exclusivamente a las personas convocadas para cada jornada.

“Las personas que no están citadas no es necesario que se apersonen a retirar los certificados, no los tenemos. Nosotros solamente tenemos aquí los certificados de las personas que fueron citadas”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a los beneficiarios para que respeten rigurosamente los horarios asignados, los cuales se desarrollan entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

“Si se le citó a las 8, a las 9 o a las 10, es importante cumplir con el horario para no afectar a las otras personas que están citadas”, agregó.

Entregas en el interior del país

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que esta primera fase está dirigida a los beneficiarios vivos residentes en la provincia de Panamá. Una vez culminado este proceso, se avanzará con la atención de los sobrevivientes o herederos de beneficiarios fallecidos.

Carmen Jaén, coordinadora de Atención del MEF, indicó que posteriormente se iniciará la entrega correspondiente a quienes reclaman beneficios de familiares fallecidos que formaban parte del programa.

Mientras tanto, el resto de las provincias y regiones del país comenzará a recibir los certificados a partir del próximo 23 de junio, ampliando así la cobertura nacional del programa.

Según las cifras oficiales divulgadas por el ministerio, el proceso de registro de beneficiarios alcanza actualmente un avance del 69.2%.

Hasta la fecha se han inscrito 285,542 personas, de las cuales 203,294 corresponden a beneficiarios vivos y 82,248 son sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.

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