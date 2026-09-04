Presidente Daniel Noboa abre la puerta a que Ecuador compre energía eléctrica a Panamá

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó este viernes la posibilidad de que su país compre energía eléctrica a Panamá, como parte de una agenda de cooperación y complementariedad que busca fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

La propuesta surgió antes de la reunión bilateral que tendrá este viernes 4 de septiembre al mediodía con el presidente panameño José Raúl Mulino en la ciudad de Guayaquil.

Noboa explicó que el istmo podría convertirse en un proveedor de energía para Ecuador debido a los excedentes que pueda generar y a la conexión eléctrica que se proyecta entre Panamá, Colombia y Ecuador.

“Panamá nos puede vender a nosotros energía, ellos exportan energía”, afirmó Noboa.

El mandatario ecuatoriano explicó que la posibilidad estaría vinculada al proceso de interconexión eléctrica regional.

“El momento es que está interconectado, que Panamá se está interconectando con Colombia y Colombia en sí con Ecuador”, señaló.

Noboa comparó la situación con la de Paraguay, al señalar que Panamá podría disponer de excedentes de energía a costos competitivos que eventualmente podrían ser aprovechados por Ecuador.

“Tienen un caso similar a Paraguay, que tienen un superávit de energía todo el tiempo y hay momentos en el cual ellos tienen excedentes a muy buen precio o muy buen costo y no lo pueden vender”, sostuvo.

El presidente ecuatoriano destacó que su propuesta para Panamá va más allá del intercambio energético y planteó una relación basada en la complementariedad económica y laboral.

Uno de los ejemplos mencionados fue el denominado empleo circular, mediante el cual trabajadores podrían desplazarse entre ambos países dependiendo de las necesidades de cada mercado y de las temporadas productivas.

“Cuando falta acá o hay necesidad acá, ellos pueden tener gente que venga a trabajar de lo mismo cuando el Ecuador está en temporada baja de ciertos productos”, explicó Noboa.

De igual manera, planteó que trabajadores ecuatorianos puedan trasladarse temporalmente a Panamá cuando existan oportunidades laborales.

La agenda planteada por Noboa también contempla cooperación en materia de seguridad, particularmente para enfrentar a las organizaciones criminales y el terrorismo.

El mandatario ecuatoriano mencionó la necesidad de fortalecer la cooperación contra las mafias y ampliar el intercambio de información entre ambos países.