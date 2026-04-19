Gustavo Petro anuncia demanda penal contra Daniel Noboa

La confrontación entre ambos presidentes no es un hecho aislado. Desde el inicio del mandato de Noboa, las relaciones bilaterales han estado marcadas por desencuentros. Petro ha cuestionado públicamente la situación de Glas y ha criticado la forma en que Ecuador maneja ciertos procesos judiciales, mientras Noboa ha respondido con declaraciones que sugieren vínculos del presidente colombiano con estructuras criminales, lo que ha sido rechazado de manera tajante por Bogotá. Este cruce de acusaciones ha derivado en un ambiente de tensión diplomática que amenaza con afectar la cooperación regional en temas de seguridad y migración.Petro también señaló que publicará una lista de ecuatorianos extraditados por su gobierno a diferentes países, como muestra de la colaboración de Colombia en la lucha contra el crimen organizado. Además, denunció que existe presión de sectores de oposición colombiana y de oficinas extranjeras, comparando la situación con el lobby que, según él, realizaron grupos de extrema derecha en Estados Unidos contra su gestión.