Gustavo Petro anuncia demanda penal contra Daniel Noboa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que interpondrá una demanda penal contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusa de calumnia.

La decisión surge tras las declaraciones de Noboa que insinuaron presuntos vínculos de Petro con alias Fito, líder criminal ecuatoriano, lo que ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Quito.

Petro aseguró que su visita a Manta, durante la posesión presidencial de Noboa, estuvo acompañada en todo momento por el ejército ecuatoriano y su propia escolta de la fuerza pública colombiana, quienes pueden declarar bajo juramento sobre su presencia en una cabaña sencilla frente al mar, sin lujos ni ostentación, mientras trabajaba en su libro.

El mandatario colombiano recordó que en aquella ocasión pidió la libertad de Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriano y ciudadano colombiano, a quien denunció se mantiene en condiciones de extrema desnutrición.

Petro insistió en que ha solicitado a Noboa que Glas sea entregado a Colombia, subrayando que su petición responde a razones humanitarias y de respeto a los derechos fundamentales.

En su relato, Petro enfatizó que no hubo contactos oscuros ni reuniones clandestinas, y que incluso la prensa colombiana que lo acompañó pudo constatar la sencillez del lugar donde se hospedó.