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Gustavo Petro anuncia demanda penal contra Daniel Noboa

Los presidente Gustavo Petro y Daniel Noboa, de Colombia y Ecuador, respectivamente.
Los presidente Gustavo Petro y Daniel Noboa, de Colombia y Ecuador, respectivamente. Creado con Gemino
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/04/2026 11:40
La confrontación entre ambos presidentes no es un hecho aislado. Desde el inicio del mandato de Noboa, las relaciones bilaterales han estado marcadas por desencuentros

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que interpondrá una demanda penal contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, a quien acusa de calumnia.

La decisión surge tras las declaraciones de Noboa que insinuaron presuntos vínculos de Petro con alias Fito, líder criminal ecuatoriano, lo que ha intensificado las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Quito.

Petro aseguró que su visita a Manta, durante la posesión presidencial de Noboa, estuvo acompañada en todo momento por el ejército ecuatoriano y su propia escolta de la fuerza pública colombiana, quienes pueden declarar bajo juramento sobre su presencia en una cabaña sencilla frente al mar, sin lujos ni ostentación, mientras trabajaba en su libro.

El mandatario colombiano recordó que en aquella ocasión pidió la libertad de Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriano y ciudadano colombiano, a quien denunció se mantiene en condiciones de extrema desnutrición.

Petro insistió en que ha solicitado a Noboa que Glas sea entregado a Colombia, subrayando que su petición responde a razones humanitarias y de respeto a los derechos fundamentales.

En su relato, Petro enfatizó que no hubo contactos oscuros ni reuniones clandestinas, y que incluso la prensa colombiana que lo acompañó pudo constatar la sencillez del lugar donde se hospedó.

¿Qué pasó?

La confrontación entre ambos presidentes no es un hecho aislado. Desde el inicio del mandato de Noboa, las relaciones bilaterales han estado marcadas por desencuentros.

Petro ha cuestionado públicamente la situación de Glas y ha criticado la forma en que Ecuador maneja ciertos procesos judiciales, mientras Noboa ha respondido con declaraciones que sugieren vínculos del presidente colombiano con estructuras criminales, lo que ha sido rechazado de manera tajante por Bogotá.

Este cruce de acusaciones ha derivado en un ambiente de tensión diplomática que amenaza con afectar la cooperación regional en temas de seguridad y migración.

Petro también señaló que publicará una lista de ecuatorianos extraditados por su gobierno a diferentes países, como muestra de la colaboración de Colombia en la lucha contra el crimen organizado.

Además, denunció que existe presión de sectores de oposición colombiana y de oficinas extranjeras, comparando la situación con el lobby que, según él, realizaron grupos de extrema derecha en Estados Unidos contra su gestión.

Proceso judicial

La demanda penal anunciada por Petro abre un nuevo capítulo en la relación entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que los presidentes en funciones gozan de inmunidad y que es improbable que un tribunal colombiano o internacional pueda procesar a Noboa.

En ese sentido, el desenlace de este conflicto parece orientarse más hacia el terreno político y diplomático que hacia el judicial.

El caso refleja cómo las tensiones personales entre mandatarios pueden escalar hasta convertirse en un problema de Estado, con implicaciones en la cooperación regional y en la percepción internacional de ambos gobiernos.

Mientras Petro insiste en defender su honor y en denunciar lo que considera una calumnia, Noboa mantiene su postura crítica, en un pulso que pone a prueba la solidez de las relaciones bilaterales y la capacidad de ambos países para manejar sus diferencias en un marco de respeto institucional.

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