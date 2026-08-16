Colombia y Ecuador, interesados en recibir energía desde Panamá

La Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) adelanta 22 proyectos con una inversión de $167 millones como parte del plan de interconexión eléctrica con Colombia.

La medida busca incrementar la capacidad de las exportaciones de energía a Suramérica empezando por Colombia y con posibilidades de llegar a otros países como Ecuador.

Tanto Colombia como Ecuador han manifestado gran interés por convertirse en receptores de la energía panameña, un hecho potencial y posible debido a los excedentes en generación que ya tienen hoy día los agentes de mercado locales.

El presidente José Raúl Mulino y su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, acordaron recientemente acelerar el proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia, un proyecto cuya inversión conjunta se calcula entre 900 y 1,000 millones de dólares.

ETESA como canal de exportación y administrador con su Centro Nacional de Despacho (CND) ya lleva años suministrando energía de los excedentes de la generación local a Costa Rica y el resto de Centroamérica, a través de lo que se conoce como el Mercado Eléctrico Regional (MER).

Las exportaciones a Centroamerica alcanzan hasta los 200 megavatios (MW) que son excedentes de lo que producen las empresas para el mercado panameño. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, la exportación de energía panameña a Centroamérica alcanzó 144,000 MW mensuales que representan unos $19.5 millones.

Esta cifra se incrementará de forma importante al abrirse el mercado de Colombia y otros países de Sudamérica tomando en cuenta el potencial energético que han logrado los generadores locales con energías, como el gas natural, y la garantía de ETESA como ente de transmisión y administración de esos envíos, afirmó el gerente general de esta empresa estatal, Roy Morales, quien explicó cuál es el rol importante de entidad en el mercado energético de Panamá.

Dentro del Mercado Eléctrico Panameño, ETESA es la empresa encargada de hacer el rol de la transmisión eléctrica. Su función principal es la de transportar la energía eléctrica producida en los puntos de entrega de las empresas generadoras, en alta tensión hasta los puntos de retiro de las empresas de distribución y grandes clientes, garantizando una red segura, continua y confiable, indicó Morales.

Además, señaló que ETESA se encarga de la planificación de la expansión del sistema de transmisión y es el gestor en los procesos de licitación para la compra de potencia y energía para las empresas distribuidoras de acuerdo con los parámetros aprobados por la ASEP.

En concreto, Morales sostuvo que ETESA garantiza la confiabilidad del sistema mediante tres procesos: planificación, mantenimiento y operación de la red.

Para ello se encarga de realizar los planes de expansión donde se analiza el crecimiento esperado de la demanda y del plantel de generación, lo cual permite el refuerzo de la red mediante la incorporación de subestaciones y líneas de transmisión.

Morales precisó que solo para este año la empresa maneja un programa de inversiones de $167 millones, entre ellos la línea de transmisión II Chepo-Metetí y la línea de transmisión III Panamá-Sabanitas, entre otros 22 proyectos más, todos dirigidos a garantizar la capacidad del sistema de transmisión panameño.

En la parte técnica, Morales también explicó como funciona este mercado local en Panamá. Las transacciones económicas dentro del Mercado Eléctrico Panameño están basadas en una medición comercial, a través de la lectura de los Sistemas de Medición Comercial (SMEC).

Aquí el CND se encarga de administrar las cantidades físicas de inyección y consumo en los nodos de retiro de energía y la administración de los mercados de contrato y mercado spot para la liquidación comercial de los compromisos adquiridos por los agentes generadores, distribuidores y grandes clientes.

La facturación emitida por ETESA está basada en esta medición para hacer los cobros por el uso y operación del Sistema Principal de Transmisión, de las empresas generadoras, distribuidoras y grandes clientes conectados a su red.

Ante ello, indicó que la incidencia de ETESA, por el costo de la transmisión, en la tarifa final de los consumidores es muy reducida.

CDN sin conflictos de intereses

El gerente general de ETESA, Roy Morales también se pronunció sobre la discusión existente del manejo del Centro Nacional de Despacho (CND).

Indicó que la importancia de que el CND opere bajo la dirección de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., en Panamá radica en garantizar un árbitro neutral, técnico y centralizado.

Al ser el CND una dependencia integrada dentro de la corporación estatal de transmisión, se asegura que la operación en tiempo real del sistema eléctrico y la administración del mercado mayorista se realicen sin conflictos de intereses con las empresas privadas que generan o distribuyen la luz.

También permite centralizar las decisiones críticas: en momentos de crisis energética o escasez de recursos hidrológicos, la integración permite una comunicación inmediata para adoptar medidas drásticas pero necesarias, tales como suspender las exportaciones de energía hacia Centroamérica para blindar el suministro local, sostuvo Morales.