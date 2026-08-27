Ataque en Caimitillo cobra una segunda vida: muere bebé de mujer asesinada

La bebé de la mujer embarazada que fue asesinada a tiros el pasado domingo 23 de agosto en Caimitillo falleció luego de permanecer durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño.

La información fue dada a conocer por el Ministerio Público, que indicó que la recién nacida murió el miércoles debido a las complicaciones de salud que presentó tras el ataque.

El hecho ocurrió en el sector de Guarumal, cuando varias personas fueron atacadas a tiros. Entre las víctimas se encontraba una mujer de 29 años, quien tenía aproximadamente ocho meses de gestación y recibió varios impactos de bala.

La mujer fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Ante la emergencia, el personal de salud realizó una cesárea para intentar salvar a la bebé.

La recién nacida fue extraída sin signos vitales, pero los médicos lograron reanimarla y posteriormente fue trasladada al Hospital del Niño. Allí permaneció bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado hasta que finalmente falleció.