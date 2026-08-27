Ataque en Caimitillo cobra una segunda vida: muere bebé de mujer asesinada

La bebé de la mujer embarazada que fue asesinada a tiros el pasado domingo 23 de agosto en Caimitillo falleció luego de permanecer durante tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital del Niño.
La información fue dada a conocer por el Ministerio Público, que indicó que la recién nacida murió el miércoles debido a las complicaciones de salud que presentó tras el ataque.
El hecho ocurrió en el sector de Guarumal, cuando varias personas fueron atacadas a tiros. Entre las víctimas se encontraba una mujer de 29 años, quien tenía aproximadamente ocho meses de gestación y recibió varios impactos de bala.
La mujer fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Ante la emergencia, el personal de salud realizó una cesárea para intentar salvar a la bebé.
La recién nacida fue extraída sin signos vitales, pero los médicos lograron reanimarla y posteriormente fue trasladada al Hospital del Niño. Allí permaneció bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado hasta que finalmente falleció.
Tras conocerse la muerte de la bebé, la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana informó que solicitará una nueva imputación de cargos contra el principal sospechoso del ataque.
El hombre se encuentra bajo detención preventiva, luego de que un Tribunal de Garantías le imputara cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso agravado y homicidio en grado de tentativa.
Con el fallecimiento de la menor, el Ministerio Público adelantó que llevará a cabo las acciones judiciales correspondientes para ampliar los cargos contra el sospechoso.
Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del detenido por los hechos registrados en Caimitillo.
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