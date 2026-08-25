Doble homicidio en Villa Lucre: atacan a balazos a una pareja y muere una mujer embarazada

La noche de este martes 25 de agosto, un doble homicidio se registró en el distrito de San Miguelito, específicamente en una concurrida plaza comercial de Villa Lucre, en las inmediaciones de la estación de la Línea 2 del Metro de Panamá.

De acuerdo con los reportes policiales, una pareja que se encontraba dentro de un vehículo estacionado fue atacada a tiros por sujetos armados.

Según los informes preliminares divulgados por TVN Noticias, la mujer estaba embarazada.

Los agresores habrían abordado directamente a la pareja y efectuado varios disparos contra el automóvil. El hombre, quien conducía el vehículo, murió en el lugar, mientras que la mujer resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció minutos después, elevando a dos el número de víctimas mortales de este ataque.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio Público, de la Dirección de Investigación Judicial y peritos de Criminalística se trasladaron al sitio para acordonar el área y realizar la recolección de evidencias.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.

Como parte de las diligencias, los investigadores realizan operativos en sectores aledaños y revisan las cámaras de videovigilancia de los comercios de la plaza.