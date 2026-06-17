Tragedia en La Locería: ataque armado cobra la vida de una menor y un hombre

Un ataque armado se registró en la mañana de este miércoles 17 de junio en la Locería, cerca de la Escuela República de Japón, donde sujetos dispararon contra un vehículo sedán.<b>La Estrella de Panamá</b> conoció que entre las víctimas <b>se encuentran una menor de 10 años y el conductor del automóvil, identificado preliminarmente como su padrastro</b>. Ambos perdieron la vida en el ataque. <b>La madre de la menor,</b> quien también se encontraba dentro del vehículo, <b>resultó herida y permanece estable tras ser trasladada a un centro hospitalario.</b>Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional acudió al lugar para iniciar las investigaciones y recopilar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.El hecho ha generado preocupación entre residentes, docentes y padres de familia debido a que ocurrió cerca de una escuela. Las investigaciones se encuentran en una etapa inicial y las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre el móvil del crimen.Las autoridades continúan las diligencias para determinar las circunstancias exactas del doble homicidio y dar con el paradero de los responsables.