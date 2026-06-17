Cepanim: Banco Nacional habilita nuevas sucursales para trámites de negociación

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que ya se encuentra realizando la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá, como parte del proceso dirigido a los beneficiarios de este programa.La distribución se lleva a cabo en Megapolis Outlets Panamá, antiguo Multicentro, específicamente en el piso 4. En esta primera etapa, la entrega está dirigida a los beneficiarios vivos que previamente hayan recibido una cita a través de correo electrónico o llamada telefónica.La entidad destacó que la atención se realizará únicamente a las personas que cuenten con una fecha y hora asignadas, por lo que exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.Asimismo, el MEF anunció que el proceso de entrega en el resto del país iniciará el próximo 22 de junio de 2026. Por ello, recomendó a los beneficiarios verificar periódicamente su estatus y acudir únicamente en la fecha establecida para evitar contratiempos.