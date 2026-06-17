Cepanim: Banco Nacional habilita nuevas sucursales para trámites de negociación

El Banco Nacional anunció que, a partir de este miércoles 17 de junio de 2026, los beneficiarios de Cepanim podrán realizar sus procesos de negociación en sucursales específicamente habilitadas para brindar este servicio en la provincia de Panamá y Panamá este.

De acuerdo con la entidad bancaria, en la provincia de Panamá los trámites estarán disponibles en las sucursales de Plaza Edison, que reemplaza a la sucursal de San Fernando, Exposición, Chanis y Las Cumbres.

Mientras tanto, en Panamá este, los beneficiarios podrán acudir a las sucursales de Pedregal, Belén (Plaza Los Pinos), Chepo y Tortí.

El Banco Nacional informó además que el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que los sábados se brindará servicio de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La entidad recomendó a los usuarios verificar la sucursal más cercana y acudir dentro de los horarios establecidos para realizar sus trámites de manera oportuna.