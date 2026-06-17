  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Cepanim: Banco Nacional habilita nuevas sucursales para trámites de negociación

Beneficiarios de Cepanim ya pueden realizar negociaciones en estas sucursales del Banco Nacional
Beneficiarios de Cepanim ya pueden realizar negociaciones en estas sucursales del Banco Nacional Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/06/2026 10:55
El Banco Nacional anunció los puntos de atención autorizados para los usuarios de Cepanim en la provincia de Panamá y Panamá este.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Banco Nacional anunció que, a partir de este miércoles 17 de junio de 2026, los beneficiarios de Cepanim podrán realizar sus procesos de negociación en sucursales específicamente habilitadas para brindar este servicio en la provincia de Panamá y Panamá este.

De acuerdo con la entidad bancaria, en la provincia de Panamá los trámites estarán disponibles en las sucursales de Plaza Edison, que reemplaza a la sucursal de San Fernando, Exposición, Chanis y Las Cumbres.

Mientras tanto, en Panamá este, los beneficiarios podrán acudir a las sucursales de Pedregal, Belén (Plaza Los Pinos), Chepo y Tortí.

El Banco Nacional informó además que el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que los sábados se brindará servicio de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La entidad recomendó a los usuarios verificar la sucursal más cercana y acudir dentro de los horarios establecidos para realizar sus trámites de manera oportuna.

Panamá abre la primera fase de entrega de certificados Cepanim

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ya se encuentra realizando la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá, como parte del proceso dirigido a los beneficiarios de este programa.

La distribución se lleva a cabo en Megapolis Outlets Panamá, antiguo Multicentro, específicamente en el piso 4. En esta primera etapa, la entrega está dirigida a los beneficiarios vivos que previamente hayan recibido una cita a través de correo electrónico o llamada telefónica.

La entidad destacó que la atención se realizará únicamente a las personas que cuenten con una fecha y hora asignadas, por lo que exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.

Asimismo, el MEF anunció que el proceso de entrega en el resto del país iniciará el próximo 22 de junio de 2026. Por ello, recomendó a los beneficiarios verificar periódicamente su estatus y acudir únicamente en la fecha establecida para evitar contratiempos.

VIDEOS
Lo Nuevo