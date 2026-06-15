Cepadem y Cepanim: la diferencia que todo beneficiario debe conocer antes de cobrar

El MEF informó que inició con la entrega del Cepanim a los beneficiarios de la provincia de Panamá, como parte del proceso de reconocimiento de los intereses de mora generados por las retenciones del décimo tercer mes.La coordinadora de Atención del MEF, Carmen Jaén, explicó que una vez concluya la entrega a este grupo de beneficiarios, la institución dará inicio al proceso dirigido a los beneficiarios de personas fallecidas que tengan derecho a recibir este beneficio.De acuerdo con la entidad, para las demás provincias y regiones del país la distribución de los certificados se realizará en una fase posterior, desde el lunes 22 de junio.El MEF reiteró que los beneficiarios deben acudir a los centros de distribución habilitados en cada provincia para retirar sus certificados, siguiendo las indicaciones y horarios establecidos por las autoridades.