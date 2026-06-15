Cepadem y Cepanim: la diferencia que todo beneficiario debe conocer antes de cobrar

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró las diferencias entre el Cepadem y el Cepanim, dos certificados relacionados con el décimo tercer mes, pero que responden a conceptos legales distintos y cuentan con fundamentos diferentes.

La entidad explicó que el Certificado de Pago Negociable de la segunda partida del décimo tercer mes (Cepadem) reconoce la deuda e intereses derivados de las retenciones efectuadas entre los años 1972 y 1983. Este beneficio está respaldado por la Ley 15 de 2017 y puede ser cobrado por trabajadores tanto del sector público como privado que cumplan con los requisitos establecidos.

Por otro lado, el Certificado de Pago Negociable por Intereses de Mora (Cepanim) corresponde exclusivamente a los intereses generados por el retraso en el pago de esas retenciones durante el período comprendido entre 1983 y 2017. Su creación se sustenta en un fallo de la Corte Suprema de Justicia y también beneficia a empleados de los sectores público y privado.

Aunque ambos certificados tienen su origen en las retenciones aplicadas al décimo tercer mes, la principal diferencia radica en que el Cepadem reconoce la deuda principal y sus intereses correspondientes al período de retención, mientras que el Cepanim compensa los intereses acumulados por la mora en el pago de esa obligación.