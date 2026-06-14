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Beneficiarios del Cepanim podrán realizar negociaciones en cinco sucursales del Banco Nacional

Banco Nacional anuncia atención en cinco sucursales para beneficiarios del Cepanim.
Banco Nacional anuncia atención en cinco sucursales para beneficiarios del Cepanim. Banco Nacional
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/06/2026 13:24
El MEF informó que a partir del lunes 15 de junio comenzará la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá

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El Banco Nacional de Panamá informó que, a partir del lunes 15 de junio de 2026, los beneficiarios del Cepanim en la provincia de Panamá podrán realizar sus procesos de negociación en cinco sucursales habilitadas para este fin.

Según la entidad bancaria, el servicio estará disponible en las sucursales de San Fernando, Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí, con el propósito de facilitar el acceso y la atención a los usuarios que requieran efectuar este trámite.

El banco indicó que el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que los sábados los beneficiarios podrán acudir de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La entidad exhortó a los usuarios a presentarse en cualquiera de las sucursales autorizadas dentro de los horarios establecidos para realizar sus gestiones de manera oportuna.

MEF iniciará entrega de certificados Cepanim este 15 de junio en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a partir del lunes 15 de junio comenzará la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá.

La distribución se llevará a cabo en Megapolis Outlets Panamá, antiguo Multicentro, ubicado en el piso 4, y estará dirigida inicialmente a los beneficiarios vivos que previamente hayan recibido una cita mediante correo electrónico o llamada telefónica.

La entidad explicó que, una vez concluya esta fase del proceso, se dará paso a la entrega de certificados a los beneficiarios de personas fallecidas.

El MEF también anunció que la distribución de los certificados en el resto de las provincias y regiones del país iniciará una semana después, específicamente el 23 de junio.

Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios a estar atentos a las comunicaciones oficiales para conocer las fechas y procedimientos correspondientes a la entrega de los certificados.

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