Beneficiarios del Cepanim podrán realizar negociaciones en cinco sucursales del Banco Nacional

El Banco Nacional de Panamá informó que, a partir del lunes 15 de junio de 2026, los beneficiarios del Cepanim en la provincia de Panamá podrán realizar sus procesos de negociación en cinco sucursales habilitadas para este fin.

Según la entidad bancaria, el servicio estará disponible en las sucursales de San Fernando, Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí, con el propósito de facilitar el acceso y la atención a los usuarios que requieran efectuar este trámite.

El banco indicó que el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que los sábados los beneficiarios podrán acudir de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía.

La entidad exhortó a los usuarios a presentarse en cualquiera de las sucursales autorizadas dentro de los horarios establecidos para realizar sus gestiones de manera oportuna.