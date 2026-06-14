Beneficiarios del Cepanim podrán realizar negociaciones en cinco sucursales del Banco Nacional

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó que a partir del lunes 15 de junio comenzará la entrega de los certificados Cepanim en la provincia de Panamá.La distribución se llevará a cabo en Megapolis Outlets Panamá, antiguo Multicentro, ubicado en el piso 4, y estará dirigida inicialmente a los beneficiarios vivos que previamente hayan recibido una cita mediante correo electrónico o llamada telefónica.La entidad explicó que, una vez concluya esta fase del proceso, se dará paso a la entrega de certificados a los beneficiarios de personas fallecidas.El MEF también anunció que la distribución de los certificados en el resto de las provincias y regiones del país iniciará una semana después, específicamente el 23 de junio.Las autoridades reiteraron el llamado a los beneficiarios a estar atentos a las comunicaciones oficiales para conocer las fechas y procedimientos correspondientes a la entrega de los certificados.