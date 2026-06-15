Inicia la entrega de Cepanim en Megapolis: esto es lo que debe hacer para retirarlo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este lunes 15 de junio la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) 2026 para los beneficiarios de la provincia de Panamá, dando inicio a una de las fases más esperadas del proceso de compensación económica.

La entrega se desarrolla en Megapolis Outlets Panamá (antiguo Multicentro), específicamente en el piso 4, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y forma parte del cumplimiento de la obligación legal del Estado con trabajadores del sector público y privado afectados por la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes entre los años 1972 y 1983.

Desde tempranas horas de la mañana los beneficiarios han acudido a Megapolis Outlets Panamá, en donde se ha concentrado una gran cantidad de personas en este momento, incluso beneficiarios que no tienen cita para hoy acuden para poder resolver sus dudas.

MEF pide acudir solo en la fecha y hora asignadas

Las autoridades reiteraron que los beneficiarios deben verificar previamente su cita a través de la plataforma oficial del CEPANIM y presentarse únicamente en la fecha y horario establecidos.

El MEF advirtió que las personas que no asistan el día asignado deberán esperar una nueva programación para retirar su certificado, ya que el proceso se realiza de forma escalonada para evitar aglomeraciones y agilizar la atención.

Por ello, recomendó a los ciudadanos consultar el estado de su trámite y confirmar si ya cuentan con una fecha habilitada antes de dirigirse al centro de entrega.

¿Quiénes reciben primero el CEPANIM 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial, la primera etapa está dirigida a los beneficiarios sobrevivientes o jubilados vivos que completaron su registro en la plataforma del programa.

Una vez culminada esta fase, el MEF iniciará el proceso correspondiente a los beneficiarios fallecidos, para que sus familiares o derechohabientes puedan acceder al beneficio, siempre que cumplan con los requisitos y la documentación exigida.

Entrega en el resto del país comenzará el 22 de junio

Mientras la provincia de Panamá inició el proceso este 15 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que la entrega de los certificados en las demás provincias arrancará a partir del 22 de junio.

Los beneficiarios del interior del país podrán retirar sus CEPANIM en las sedes regionales habilitadas del MEF, entre ellas las ubicadas en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, Darién, Bocas del Toro, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe Buglé.