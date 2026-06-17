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ATTT sanciona a conductor captado violando restricción en el puente de las Américas

La ATTT sanciona a conductor de equipo pesado captado circulando por el Puente de las Américas
La ATTT sanciona a conductor de equipo pesado captado circulando por el Puente de las Américas Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/06/2026 11:00
Un video difundido en redes sociales permitió identificar y multar a un transportista que transitó por el puente de las Américas incumpliendo las normas establecidas.

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La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó la sanción de un conductor de equipo pesado que fue captado transitando por el puente de las Américas, incumpliendo la restricción de peso establecida para esta importante vía.

Según detalló la entidad, la infracción fue detectada a raíz de un video difundido en redes sociales, material que permitió identificar al conductor y proceder con la aplicación de la sanción correspondiente.

“Como resultado de un video difundido en redes sociales, la ATTT identificó y sancionó al conductor de un vehículo de carga pesada por incumplir la restricción de peso establecida para el puente de las Américas”, indicó la institución a través de sus plataformas digitales.

La entidad explicó que el caso fue procesado conforme al artículo No. 204 del Reglamento de Tránsito, el cual reconoce como elementos válidos de prueba los registros obtenidos mediante videos, cámaras y otros dispositivos electrónicos para la aplicación de sanciones.

La ATTT aprovechó la ocasión para reiterar a los conductores la importancia de respetar las disposiciones vigentes y las restricciones de circulación establecidas para determinadas infraestructuras viales.

Asimismo, recordó que el cumplimiento de las normas de tránsito contribuye a preservar el estado de las carreteras y puentes del país, además de garantizar la seguridad de todos los usuarios que transitan por estas vías.

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