ATTT sanciona a conductor captado violando restricción en el puente de las Américas

La entidad explicó que el caso fue procesado conforme al artículo No. 204 del <b>Reglamento de Tránsito</b>, el cual reconoce como elementos válidos de prueba los registros obtenidos mediante videos, cámaras y otros dispositivos electrónicos para la aplicación de sanciones.La ATTT aprovechó la ocasión para reiterar a los conductores la importancia de respetar las disposiciones vigentes y las restricciones de circulación establecidas para determinadas infraestructuras viales.Asimismo, recordó que el cumplimiento de las normas de tránsito contribuye a preservar el estado de las carreteras y puentes del país, además de garantizar la seguridad de todos los usuarios que transitan por estas vías.