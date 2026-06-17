ATTT sanciona a conductor captado violando restricción en el puente de las Américas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó la sanción de un conductor de equipo pesado que fue captado transitando por el puente de las Américas, incumpliendo la restricción de peso establecida para esta importante vía.

Según detalló la entidad, la infracción fue detectada a raíz de un video difundido en redes sociales, material que permitió identificar al conductor y proceder con la aplicación de la sanción correspondiente.

“Como resultado de un video difundido en redes sociales, la ATTT identificó y sancionó al conductor de un vehículo de carga pesada por incumplir la restricción de peso establecida para el puente de las Américas”, indicó la institución a través de sus plataformas digitales.