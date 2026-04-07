ATTT restringe vehículos de carga en Vía Centenario por incidente

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció una restricción provisional para el transporte de carga en la Vía Centenario, como medida preventiva tras los recientes hechos ocurridos en el Puente de las Américas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la disposición aplica para vehículos de equipo pesado y busca garantizar la seguridad vial y mejorar la movilidad en uno de los principales corredores del país.

Horarios de restricción

La medida entra en vigencia de inmediato y se aplicará en los siguientes horarios:

4:00 a.m. a 8:00 a.m.

4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Estas franjas coinciden con las horas de mayor tráfico, por lo que la ATTT busca reducir la congestión y evitar riesgos adicionales mientras se maneja la contingencia.

Puntos de control establecidos

Las autoridades también definieron puntos específicos de circulación para el transporte de carga:

- Conductores que viajen desde el interior hacia la capital solo podrán llegar hasta La Pesa, en La Chorrera

- Quienes se dirijan desde la Ciudad de Panamá hacia el interior podrán circular únicamente hasta el área de Centennial, frente a Altaplaza