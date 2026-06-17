Banco de Bogotá recibe luz verde para cesión de banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá

La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Resolución No. 0892, informó que aprobó la cesión de activos, pasivos y contratos con enfoque en la Banca Persona Natural en Colombia y Panamá a Banco de Bogotá y Banco de Bogotá Panamá.

De acuerdo con una nota de prensa, esta autorización regulatoria representa un avance en la estrategia que ha sido anunciada para la operación de Itaú en el país.

Esta aprobación no tiene implicaciones para los clientes persona jurídica, corporativos o empresariales. La operación autorizada se limita exclusivamente a la Banca Persona Natural, por lo que no hay cambios operativos en los productos, servicios ni canales de atención disponibles para las empresas.

Por consiguiente, agregó, los productos y servicios para clientes persona jurídica continúan vigentes y operando como es usual. De igual forma, los canales de atención para este segmento siguen funcionando con total normalidad, garantizando la continuidad en el servicio y el portafolio de soluciones financieras.

A su vez, tras la notificación de la resolución, se aclaró que esta transacción no va a afectar las tarifas que los clientes corporativos tienen actualmente con el Banco.

Las condiciones pactadas en sus productos permanecen iguales y cualquier eventual ajuste será comunicado de manera oportuna por los canales formales y conforme a la relación contractual vigente. Asimismo, se confirmó que Itaú sigue presente en Colombia con visión de largo plazo, reafirmando que este mercado es estratégico para el Grupo Financiero Itaú.

Con esta aprobación de la cesión para la banca minorista, la entidad financiera confirmó su compromiso de acompañar los desafíos de sus clientes comerciales de manera directa, enfocándose en desarrollar e implementar iniciativas de agilidad y autogestión que fortalezcan la experiencia de servicio y les permitan seguir siendo un aliado estratégico para su negocio.