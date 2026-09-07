Sinaproc mantiene búsqueda de un adulto mayor en el río San Rafael

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este lunes 7 de septiembre que mantiene activa la búsqueda de un hombre de 84 años, quien fue arrastrado por la corriente del río San Rafael tras las lluvias registradas durante el fin de semana.

Según la información preliminar, el adulto mayor se encontraba en el río cuando fue arrastrado por la corriente.

Las operaciones de búsqueda comenzaron desde tempranas horas en el sector conocido como Mundo Solís, a la altura de la comunidad de La Patriota.

Los equipos de emergencia continúan desplegados en el área para dar con el paradero del hombre. Las labores permanecen activas.