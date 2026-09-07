Princesa Leonor da sus primeros pasos en la universidad: así fue su primer día

La princesa de Asturias, Leonor, inició este lunes una nueva etapa de su formación al comenzar sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe.

La heredera de la Corona española fue recibida por las autoridades universitarias antes de comenzar sus clases a las 9:00 de la mañana. Su primera materia fue Teoría del Derecho, seguida de clases de metodología de investigación y fundamentos de Ciencias Políticas.

Durante los próximos cuatro años, Leonor combinará su formación universitaria con sus responsabilidades institucionales como heredera, tal como hizo durante su etapa de estudios en Gales y su preparación militar.