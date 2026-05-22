Donald Trump cancela asistencia a boda de su hijo: esta es la razón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que no asistirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., programada para celebrarse en las islas Bahamas junto a Bettina Anderson.

El mandatario explicó que su ausencia se debe a “circunstancias relacionadas con el gobierno”, en medio de un contexto internacional marcado por las tensiones en Oriente Medio.

“Aunque tenía muchas ganas de estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa Bettina, circunstancias relacionadas con el gobierno, y mi amor por los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El jueves, el presidente ya había adelantado que la guerra con Irán complicaba sus planes para asistir al enlace matrimonial este fin de semana.

“Creo que es importante que permanezca en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante. ¡Felicitaciones a Don y a Bettina!”, añadió el mandatario.

Posteriormente, la Casa Blanca informó que Trump canceló un viaje previsto a su club de golf en Nueva Jersey y permanecerá en la capital estadounidense.

Aunque el presidente no detalló las razones específicas de este “período tan importante”, su decisión coincide con una etapa clave en las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.