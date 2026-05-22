Ryan Castro convirtió el Figali en una fiesta urbana y hubo un momento que lo cambió todo

El artista colombiano también conocido como el ‘artista del guetto’ hizo vibra el Figali Convention Center al cantar ‘Chevere’.
Por
Laura Chang
  • 22/05/2026 16:38
El Centro de Convenciones Figali se convirtió en una verdadera fiesta urbana durante el concierto de Ryan Castro, pero hubo un momento que terminó robándose la noche: la explosiva conexión entre el artista colombiano y el público, que no dejó de cantar a todo pulmón cada éxito desde el inicio hasta el cierre del espectáculo.

El artista colombiano también conocido como el ‘artista del guetto’ hizo vibra el Figali Convention Center al cantar Chevere en vivo ante su fanaticada y ni hablar de Sanka, dos canciones que son tendencia en redes sociales.

El intérprete de Jordan, La Villa y Una Noche en Medellín (Remix) llegó a Panamá con su Sende World Tour, una gira cargada de energía, luces, baile y una puesta en escena diseñada para mantener la intensidad de principio a fin.

El show reunió a miles de fanáticos que transformaron el recinto en una sola voz.

La noche también tuvo un fuerte sabor panameño

Sobre la tarima aparecieron figuras nacionales que elevaron la emoción de los asistentes, entre ellos Kafu Banton, Mr.Saik y El Roockie, quienes hicieron vibrar al público con algunos de sus temas más conocidos y encendieron aún más el ambiente antes y durante la presentación principal.

Fue una descarga de reguetón y sonidos urbanos que consolidó una vez más al artista del guetto, Ryan Castro en Panamá.

