Canal de Panamá: Panamax concentró 72% de tránsitos en 2026

Los buques panamax continuaron dominando el tránsito por el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> hasta abril de 2026, al concentrar <b>5,380</b> cruces, equivalentes al <b>72.27 %</b> del total acumulado, según cifras divulgadas por la vía interoceánica.En contraste, los neopanamax sumaron<b> 2,064 </b>tránsitos, que representaron el <b>27.73 %</b> de las operaciones registradas en el periodo.El reporte evidenció diferencias marcadas entre los segmentos de mercado que utilizan cada tipo de esclusa.Los portacontenedores encabezaron el tránsito neopanamax con <b>1,189 cruces</b>, equivalentes al <b>57.6 %</b> de esa categoría. También destacaron los gaseros, con <b>625</b> tránsitos y una participación de <b>30.3 %</b> dentro de las esclusas ampliadas.En cambio, los segmentos tradicionales continuaron concentrados en las esclusas panamax. Los quimiqueros registraron 1,460 cruces, mientras que los graneleros alcanzaron <b>1,315</b>. Ambos segmentos representaron una parte importante del tráfico total de ese sistema.El informe también reflejó menor actividad en categorías como pasajeros, carga general y otros segmentos menores.Las cifras surgieron en medio de la estrategia preventiva del Canal ante el posible desarrollo de un <b><a href="/tag/-/meta/enos-el-nino-oscilacion-del-sur">fenómeno de El Niño</a></b> durante el segundo semestre de 2026.La administración canalera informó recientemente que mantiene la programación de <b>38</b> tránsitos diarios y que, hasta ahora, no prevé restricciones operativas hasta diciembre de 2026 gracias a medidas de ahorro de agua y niveles altos en los embalses Gatún y Alhajuela.Entre las acciones aplicadas desde finales de 2025 figuran los esclusajes simultáneos, el uso de tinas de ahorro de agua en las esclusas neopanamax y la suspensión temporal de generación hidroeléctrica en Gatún para priorizar reservas hídricas.El Canal también vinculó estas medidas con el <b>proyecto Río Indio</b>, considerado clave para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua y sostener las operaciones futuras frente a escenarios climáticos más extremos.