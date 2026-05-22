Canal de Panamá: Panamax concentró 72% de tránsitos en 2026

Los buques panamax continuaron dominando el tránsito por el Canal de Panamá hasta abril de 2026, al concentrar 5,380 cruces, equivalentes al 72.27 % del total acumulado, según cifras divulgadas por la vía interoceánica.

En contraste, los neopanamax sumaron 2,064 tránsitos, que representaron el 27.73 % de las operaciones registradas en el periodo.

El reporte evidenció diferencias marcadas entre los segmentos de mercado que utilizan cada tipo de esclusa.

Los portacontenedores encabezaron el tránsito neopanamax con 1,189 cruces, equivalentes al 57.6 % de esa categoría. También destacaron los gaseros, con 625 tránsitos y una participación de 30.3 % dentro de las esclusas ampliadas.

En cambio, los segmentos tradicionales continuaron concentrados en las esclusas panamax. Los quimiqueros registraron 1,460 cruces, mientras que los graneleros alcanzaron 1,315. Ambos segmentos representaron una parte importante del tráfico total de ese sistema.

El informe también reflejó menor actividad en categorías como pasajeros, carga general y otros segmentos menores.

Las cifras surgieron en medio de la estrategia preventiva del Canal ante el posible desarrollo de un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

La administración canalera informó recientemente que mantiene la programación de 38 tránsitos diarios y que, hasta ahora, no prevé restricciones operativas hasta diciembre de 2026 gracias a medidas de ahorro de agua y niveles altos en los embalses Gatún y Alhajuela.

Entre las acciones aplicadas desde finales de 2025 figuran los esclusajes simultáneos, el uso de tinas de ahorro de agua en las esclusas neopanamax y la suspensión temporal de generación hidroeléctrica en Gatún para priorizar reservas hídricas.

El Canal también vinculó estas medidas con el proyecto Río Indio, considerado clave para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua y sostener las operaciones futuras frente a escenarios climáticos más extremos.