Operativo en Colón: Senan encuentra 30 paquetes de presunta sustancia ilícita

Un total de 30 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, durante una operación desarrollada por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo mediante labores de inteligencia y verificación en un patio de contenedores, donde los agentes detectaron un bulto sospechoso.

Tras ubicar el paquete, las unidades aeronavales coordinaron con la Fiscalía de Drogas de Colón para realizar la diligencia de allanamiento y registro correspondiente.

Durante el procedimiento fueron contabilizados los 30 paquetes, que quedaron bajo custodia de las autoridades mientras se determina mediante los análisis correspondientes la composición de la sustancia incautada.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento y determinar si existe alguna relación con redes dedicadas al tráfico de drogas.

Según el Senan, con este decomiso la institución alcanza 54,272 paquetes de sustancias ilícitas incautados durante 2026, como resultado de 85 operaciones realizadas contra estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional.