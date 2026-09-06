Operativo en San Isidro deja 100 paquetes de presunta droga incautados

Un total de 100 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron incautados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) durante un operativo realizado en el Puesto de Control Integral de San Isidro, en la provincia de Chiriquí.

La incautación se produjo durante labores de perfilamiento realizadas por unidades de la Cuarta Brigada Occidental y de la Dirección de Antinarcóticos, quienes detectaron irregularidades en un vehículo que mantenía un doble fondo.

Tras la inspección del automóvil, los agentes localizaron los paquetes que contenían la presunta sustancia ilícita, por lo que procedieron con la aprehensión de una persona de 43 años, quien se encontraba vinculada al vehículo.

Tanto el aprehendido como los indicios decomisados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, que deberá adelantar el trámite legal correspondiente y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de este caso.

La institución señaló que mantiene movimientos tácticos y labores de inteligencia dirigidos a fortalecer el control territorial y detectar las estrategias utilizadas por grupos dedicados a actividades delictivas.

El decomiso se suma a las acciones de las autoridades de seguridad para frenar el tráfico de drogas en Chiriquí, provincia que por su ubicación geográfica constituye un punto estratégico para el tránsito hacia Centroamérica.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones para establecer la procedencia de la presunta droga y determinar si existen otras personas vinculadas a la operación.