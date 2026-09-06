Barcelona suma su cuarta victoria consecutiva en LaLiga

El FC Barcelona se impuso frente e el Valencia con un 5-0, y sumó así su cuarta victoria consecutiva en el campeonato español.

Según informó la ESPN, el Barcelona mostró superioridad desde los primeros minutos y tuvo como principales figuras a Lamine Yamal y Fermín López, quienes lideraron una actuación colectiva.

El Barcelona mantuvo su dominio durante el segundo tiempo. Raphinha anotó el tercer gol, mientras que el jugador Pedri Lopéz firmó el cuarto.

Lamine Yamal completó posteriormente la goleada 5-0. Con este resultado, el Barcelona mantiene su paso en LaLiga y suma cuatro victorias consecutivas, según la ESPN.

Según el medio, destacó el debut de Rodri como titular en el mediocampo, mientras que el brasileño Gabriel Jesus disputó sus primeros minutos con la camiseta del Barcelona.

El próximo compromiso será el miércoles 9 de septiembre, cuando inicie su participación en la Champions League recibiendo al Feyenoord. Posteriormente, el domingo 13 de septiembre, visitará al Levante por la quinta jornada de LaLiga.