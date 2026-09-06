Erupción de volcán en Indonesia obliga a suspender vuelos y actividades escolares

La erupción del volcán Anak Krakatau en Indonesia, provocó suspensión temporal de operaciones en ocho aeropuertos, suspención de actividades en escuelas y alertas por cenizas.

Más de 150 mil pasajeros y alrededor de 712 vuelos se vieron afectados por el arupción del volcán que comenzó en la noche del pasado viernes 4 de septiembre y que estuvo acompañada de una fuerte actividad sísimica, fuentes de lava y fuertes estruendos, según dio a conocer la BBC.

Dos erupciones más se dieron durante las primeras horas de este domingo y los vuelos con destino a Singapur, Doha, Sídney y Kuala Lumpur se vieron afectados.

De acuerdo con un reporte realizado por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, citado por la BBC, la erupción provocó una ceniza volcánica que alcanzó aproximadamente 6.000 metros de altura sobre Java y hasta 15.000 metros hacia el oeste del volcán.

La BBC, también reportó que varias escuelas suspendieron actividades luego de que los estudiantes y residentes presentaran irritación ocular por ceniza. Algunos pescadores cancelaron sus salidas al mar debido a síntomas similares.

El Anak Krakatau, cuyo nombre significa “Hijo del Krakatoa”, surgió a comienzos del siglo XX dentro de la caldera formada tras la devastadora erupción del Krakatoa de 1883. En diciembre de 2018, una parte del volcán colapsó y provocó un tsunami que dejó más de 400 muertos y afectó a comunidades costeras de las islas de Java y Sumatra.