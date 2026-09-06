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Erupción de volcán en Indonesia obliga a suspender vuelos y actividades escolares

Una fotografía facilitada por la Agencia Geológica de Indonesia muestra una vista aérea del volcán Anak Krakatau expulsando materiales volcánicos al aire tras una erupción en el estrecho de la Sonda, Indonesia.
Una fotografía facilitada por la Agencia Geológica de Indonesia muestra una vista aérea del volcán Anak Krakatau expulsando materiales volcánicos al aire tras una erupción en el estrecho de la Sonda, Indonesia. INDONESIAN GEOLOGICAL AGENCY / HANDOUT / EFE
Por
Deborah Peña
  • 06/09/2026 10:53
La erupción provocó una ceniza volcánica que alcanzó aproximadamente 6.000 metros de altura sobre Java y hasta 15.000 metros hacia el oeste del volcán

La erupción del volcán Anak Krakatau en Indonesia, provocó suspensión temporal de operaciones en ocho aeropuertos, suspención de actividades en escuelas y alertas por cenizas.

Más de 150 mil pasajeros y alrededor de 712 vuelos se vieron afectados por el arupción del volcán que comenzó en la noche del pasado viernes 4 de septiembre y que estuvo acompañada de una fuerte actividad sísimica, fuentes de lava y fuertes estruendos, según dio a conocer la BBC.

Dos erupciones más se dieron durante las primeras horas de este domingo y los vuelos con destino a Singapur, Doha, Sídney y Kuala Lumpur se vieron afectados.

De acuerdo con un reporte realizado por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, citado por la BBC, la erupción provocó una ceniza volcánica que alcanzó aproximadamente 6.000 metros de altura sobre Java y hasta 15.000 metros hacia el oeste del volcán.

La BBC, también reportó que varias escuelas suspendieron actividades luego de que los estudiantes y residentes presentaran irritación ocular por ceniza. Algunos pescadores cancelaron sus salidas al mar debido a síntomas similares.

El Anak Krakatau, cuyo nombre significa “Hijo del Krakatoa”, surgió a comienzos del siglo XX dentro de la caldera formada tras la devastadora erupción del Krakatoa de 1883. En diciembre de 2018, una parte del volcán colapsó y provocó un tsunami que dejó más de 400 muertos y afectó a comunidades costeras de las islas de Java y Sumatra.

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