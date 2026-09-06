De la posición 19 a la victoria: Kimi Antonelli conquista el Gran Premio de Italia

El Autodromo Nazionale di Monza presenció una de las actuaciones más memorables en la historia reciente de la Fórmula 1. En una jornada plagada de tensión, el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Italia ante su afición, firmando una remontada monumental tras haber iniciado la carrera desde la 19ª posición del emparrillado.

Un inicio accidentado

El fin de semana parecía cuesta arriba para el piloto de Mercedes tras recibir penalizaciones por cambios en los componentes de su unidad de potencia, lo que lo relegó al penúltimo lugar de salida. Sin embargo, la estrategia impecable del equipo y el ritmo demoledor del joven talento italiano transformaron la adversidad en hazaña. Desde la luz verde, Antonelli atacó con agresividad y precisión, ganando posiciones de manera constante en las chicanes y en las largas rectas de Monza. La carrera no estuvo exenta de incidentes: un fuerte accidente de Charles Leclerc neutralizó la prueba con una bandera roja en los primeros giros, obligando a reorganizar la parrilla. Lejos de desconcentrarse, Kimi aprovechó cada reanudación para seguir su ascenso en la tabla.

El duelo en la cumbre

En el tramo medio de la competencia, Antonelli ya se encontraba en el grupo de cabeza, librando intensos mano a mano con el coche de Red Bull conducido por Max Verstappen y su propio compañero de equipo, George Russell. La estrategia de neumáticos resultó determinante. Tras aprovechar un periodo de Virtual Safety Car para realizar un cambio clave de neumáticos, el italiano regresó a pista con un ritmo superior que le permitió recortar valiosos segundos a los líderes. A pesar de una breve excursión a la grava mientras luchaba al límite con Russell a pocas vueltas del final, el joven italiano no cedió terreno. Con un ritmo vertiginoso, Antonelli lanzó el ataque definitivo en los últimos giros para arrebatarle el liderazgo a su compañero de garaje y cruzar la línea de meta en la primera posición.

Triunfo consagratorio