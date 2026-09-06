Empresarios panameños piden menos prevención y más acción por El Niño

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) valoró positivamente la declaratoria de estado de emergencia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño, pero advirtió que el siguiente paso debe ser convertir la prevención en acciones concretas para proteger a la población, el sector agropecuario y la economía del país.

Alberto López Tom, presidente del gremio, señaló que Panamá atraviesa un período decisivo para prepararse ante los escenarios que podría enfrentar durante la próxima estación seca.

Anunció, además, la conformación de un equipo para dar seguimiento a las medidas que adopte el Estado y contribuir desde sus distintas áreas de especialidad a que las decisiones sean oportunas, eficientes y lleguen a las personas que las necesitan.

Uno de los principales llamados de la asociación está relacionado con el manejo de los recursos públicos. Aunque reconoció que la emergencia puede requerir procedimientos especiales para acelerar la contratación de obras, equipos, insumos y servicios, advirtió que la rapidez no debe traducirse en ausencia de controles.

La organización pidió que las contrataciones realizadas bajo condiciones excepcionales mantengan la mayor transparencia posible y que la ciudadanía pueda conocer qué se contrató, con quién, por cuánto y para qué.

También destacó el papel de la Contraloría General de la República y la necesidad de garantizar la trazabilidad de las decisiones. Según Apede, los procedimientos pueden ser ágiles durante la emergencia, pero deben estar acompañados de controles posteriores rigurosos y oportunos.