Gabriela Lineth González del Valle se corona como la nueva Miss Universe Panamá 2026

En una gala caracterizada por el despliegue escénico, la elegancia y la competencia de oratoria, la representación de la belleza panameña coronó este sábado a su nueva soberana nacional.

Tras semanas de preparación, desfiles de calificación e intensas jornadas de evaluación, la representante de la provincia de Chiriquí, Gabriela Lineth González del Valle, se impuso en el certamen Miss Universe Panamá, obteniendo la banda y la corona que la facultan para representar al país en el próximo compromiso internacional.

El evento, celebrado en la Arena Roberto Durán, inició con un número de apertura multicultural donde las concursantes lucieron atuendos que rindieron homenaje al patrimonio artesanal, seguido de las habituales pasarelas en traje de baño y vestido de gala.

El jurado evaluador fundamentó su veredicto tanto en el desempeño sobre el escenario como en la elocuencia mostrada en el segmento de preguntas de impacto social.

En esta etapa decisiva, la candidata chiricana destacó por un discurso centrado en el empoderamiento femenino, la proyección del turismo interno y el rol de la juventud panameña en la sostenibilidad.

“Asumo esta responsabilidad con un profundo amor por nuestra patria. Cada paso en este escenario ha sido pensado para honrar el esfuerzo de todas las provincias y regiones que hoy representamos”, expresó González del Valle, durante sus primeras declaraciones tras la imposición de la corona por parte de la soberana saliente.

El cuadro de finalistas quedó integrado por las representantes de Panamá Centro, Veraguas, Los Santos y Herrera, quienes completaron una reñida fase final de puntuaciones.

Con esta victoria, la nueva soberana inicia de inmediato su ciclo de preparación integral, que abarcará entrenamientos en oratoria, diseño de vestuario con firmas locales e internacionales, fomento de proyectos sociales y promoción turística.

La meta inmediata de la organización nacional será afilar la propuesta estética y conceptual con la que Panamá buscará posicionarse fuertemente en la competencia mundial de Miss Universo.