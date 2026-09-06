Cámara de Comercio le dice no al control de precios y sí a la Canasta Básica pa’ Ti

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se pronunció nuevamente sobre la situación económica nacional, reiterando su posición crítica respecto al control de precios y manifestando su respaldo al desarrollo de iniciativas basadas en el diálogo público-privado.

A través de un reciente comunicado, el presidente de la Cciap, Aurelio Barría Pino, enfatizó que la intervención artificial en los mercados no constituye una solución sostenible para aliviar el costo de la canasta básica familiar, instando en su lugar a promover soluciones estructurales fundamentadas en la oferta y la libre competencia.

Desde la creación del mecanismo de control de precios, Barría advirtió de manera constante sobre sus efectos contraproducentes. Recordó que imponer topes de manera artificial altera el funcionamiento normal de la cadena productiva, distorsiona los incentivos de producción y termina afectando de manera directa la oferta disponible para los consumidores.

“Durante más de una década, lo que nació como un alivio temporal terminó prolongándose en el tiempo, confirmando la premisa del sector privado de que no hay nada más fijo que algo temporal”, sentenció.

Los balances de esta política, según el presidente de la Cciap, demostraron que la regulación generó distorsiones severas en el comercio local, tales como subsidios cruzados, el traslado inevitable de costos hacia otros productos no regulados y episodios de desabastecimiento en diversos rubros esenciales.

Por esta razón, fue enfaticó en señalar que Panamá no debe volver a recorrer un camino cuyos resultados perjudiciales ya son ampliamente conocidos por la ciudadanía y los sectores productivos.

En contraste con las regulaciones del pasado, Barría valoró positivamente los acercamientos actuales con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para estructurar el programa “Canasta Básica pa’ Ti”.

Esta iniciativa propone una ruta distinta para abordar el costo de la vida mediante mesas de diálogo, la participación voluntaria de las empresas y la búsqueda de mejores precios sin la necesidad de restablecer controles obligatorios ni topes de margen.

El presidente de la Cciap remarcó que existe plena disposición por parte del sector privado para colaborar en la búsqueda de alivios económicos para los hogares panameños.

Sin embargo, subrayó que el Estado debe asumir un rol de facilitador que respete las dinámicas particulares de cada cadena de comercialización y la libre competencia.

“Bajo esta perspectiva, la fórmula adecuada para lograr precios accesibles requiere tres pilares fundamentales: incentivar una mayor oferta, fomentar la competencia entre proveedores y brindar más alternativas de elección al comprador”, concluyó Barría.