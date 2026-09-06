Nació el primogénito de Orlando Mosquera, el guardameta de la Selección panameña

El portero de la selección de Panamá, Orlando Mosquera, compartió este domingo una noticia muy especial con sus seguidores: el nacimiento de su primer hijo.

A través de sus redes sociales, el guardameta celebró la llegada del bebé con un emotivo mensaje en el que expresó su felicidad y agradecimiento a Dios por esta nueva etapa de su vida.

“Hoy Dios me permitió conocer el rostro de una de mis mayores bendiciones”, escribió Mosquera.

En su mensaje, el futbolista dedicó unas palabras a su hijo y expresó sus deseos para el futuro del pequeño. Mosquera pidió que Dios guíe cada uno de sus pasos, lo proteja y lo acompañe durante su vida.

“Que crezcas con un corazón noble, con fe y valentía; que nunca tengas miedo de soñar en grande”, manifestó el portero de la selección panameña.

Mosquera también aseguró que la llegada de su hijo representa una bendición que, según sus palabras, ya formaba parte de los planes de Dios antes de que pudiera tenerlo entre sus brazos.

“Bienvenido a la vida, hijo mío. Que Dios te bendiga y te guarde siempre”, concluyó el futbolista.

La publicación generó reacciones de cariño y felicitaciones para el guardameta, quien atraviesa así uno de los momentos más importantes de su vida fuera de las canchas.