Nepal: hallan con vida a sobrevivientes 10 días después de la tragedia

Nepal continúa con sus labores de rescate tras 10 días de la devastadora riada que afectó al país el pasado miércoles 26 de agosto.

Los equipos de emergencia han logrado localizar sobrevivientes en distintas zonas afectadas. Un cuidadano de nacionalidad China y una adulta mayor fueron encontrados con vida pese a permanecer 10 días bajo tierra. Uno de los rescates más destacados fue el del hombre que permaneció atrapado durante 10 días en un túnel hidroeléctrico.

El ejercito de Nepal logró localizarlo y sacarlo con vida desde un punto situado aproximadamente a 225 metros dentro de la estructura. Las búsquedas en el túnel continúan ante la creciente presión de las familias que buscan a los trabajadores sepultados en los túneles hidroeléctricos, donde se estima que hay más de 900 atrapados, según información de la agencia EFE.

El hallazgo se produjo mientras los equipos de emergencia continuaban las labores de búsqueda en viviendas y zonas cubiertas por el lodo.

Por otro lado, la adulta mayor de 64 años fue rescatada en el piso superior de su casa, y fue rapidamente atendida por el cuerpo médico y trasladada para mayor atención. Los equipos de emergencia continúan las labores pese al elevado número de víctimas.

Hasta el momento el desastre ha dejado más de 1.300 personas fallecidas y miles de desaparecidos, de acuerdo con los últimos balences difundidos.