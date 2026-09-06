Mulino defiende en Ecuador sus viajes: ‘Creen que uno viene aquí de paseo, hacer shopping y turismo’

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció una entrevista exclusiva al programa periodístico VERAZ, conducido por el comunicador ecuatoriano Carlos, en el marco de su reciente visita oficial a Ecuador para sostener un encuentro bilateral con el mandatario Daniel Noboa. Durante la entrevista, Mulino repasó los puntos medulares de la agenda compartida entre ambas naciones, abordó los desafíos operativos del Canal de Panamá frente a la variabilidad climática, detalló las prioridades en materia de seguridad fronteriza y expuso la visión de desarrollo que guía su administración. Al inicio de la conversación, el mandatario reflexionó sobre la percepción pública respecto a los viajes oficiales en el exterior. “A los presidentes nos cuestionan mucho por viajar porque nadie entiende. Creen que uno viene aquí de paseo y a hacer shopping y turismo, cuando es nada más lejos de esa verdad”, manifestó.

Relación comercial Panamá y Ecuador

En ese contexto, Mulino resaltó la sustancial mejoría que han experimentado las relaciones diplomáticas y comerciales entre Panamá y Ecuador, impulsada por la afinidad personal con su homólogo. Según explicó, la afinidad personal y el diálogo fluido con su homólogo ecuatoriano han facilitado la concreción de acuerdos que impactan de manera directa en el intercambio económico. “Ecuador se sitúa en la actualidad como el noveno cliente mundial del Canal de Panamá y figura entre las primeras posiciones a nivel latinoamericano, con un flujo constante de exportaciones entre las que destaca el banano”, comentó. En esa línea de cooperación, el presidente agradeció la decisión del Gobierno de Ecuador de incluir a Panamá en su listado de países amigos. “Así salimos de listas de países de alto riesgo (...) Un lugar que nuestro país nunca debió ocupar, que causó un daño reputacional que llevará mucho tiempo para revertirlo, pero hemos empezado. A Panamá se nos mira hoy diferente, con mucha credibilidad”, sentenció Mulino, quien además argumentó que dicha medida otorga facilidades de ingreso sin visa, estimula la inversión bilateral, agiliza los trámites comerciales y fortalece el posicionamiento regional de la nación istmeña. Asimismo, subrayó que este paso resulta fundamental para continuar revirtiendo el daño reputacional causado en el pasado por la inclusión de Panamá en listas de alto riesgo vinculadas a deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales, permitiendo recuperar la credibilidad frente a organismos e inversionistas internacionales.

Atracción de inversión

Al profundizar sobre el clima de negocios, el presidente destacó un flujo creciente de capitales ecuatorianos en sectores estratégicos como la cadena de distribución minorista, la producción agroindustrial y la manufactura de muebles. “Yo me atrevo a decir que es la estabilidad y la seguridad. Un país que tiene estabilidad jurídica es importante para el inversor”, subrayó. Mulino atribuyó este interés a dos factores determinantes: la estabilidad jurídica que protege la inversión extranjera y las ventajas operativas que ofrece el dólar estadounidense como moneda de curso legal, lo que brinda predictibilidad financiera, aleja el riesgo de devaluaciones y mantiene la inflación en niveles históricamente bajos, cercanos al 1.39%.

El Niño vs el Canal de Panamá

En relación con la gestión hídrica y la operatividad de la vía interoceánica, el presidente panameño abordó la estrategia aplicada frente a los efectos de los fenómenos climáticos adversos. A diferencia de periodos anteriores marcados por el fenómeno de El Niño, la Autoridad del Canal de Panamá ha implementado medidas preventivas y una planificación anticipada para dosificar el recurso hídrico en las cuencas que alimentan los lagos artificiales. Gracias a estas previsiones, se prevé mantener un promedio aproximado de 34 transitados diarios, evitando disminuciones drásticas en el flujo marítimo y garantizando la fluidez del comercio global. En paralelo, el Gobierno ratificó la declaración del estado de emergencia con el fin de disponer de los fondos necesarios para reaccionar con celeridad ante eventuales contingencias climáticas o inundaciones que afecten al sector agropecuario y a las poblaciones locales.

Seguridad y migración

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación estratégica de la provincia del Darién, la frontera con Colombia y la lucha contra el crimen organizado. Mulino recordó su experiencia previa como ministro de Seguridad, período en el cual enfrentó directamente la presencia de grupos armados ilegales en territorio panameño “Como ministro de seguridad yo tuve mucho que ver en la frontera con Colombia en Darién porque en aquel tiempo la FARC ocupaban el 26% del territorio de nuestra provincia del Darién. La logramos sacar también (...) a punta de bala y a punta de empujones”, indicó. Sobre los pasos clandestinos en la selva del Darién, Mulino comentó que “cuando fui dos semanas antes de tomar posesión al Darién y vi el drama humano que había allí... Yo siempre he dicho que parecía un campo de concentración del siglo XXI”. A la par, enfatizó la continuidad de la estrategia contra el crimen organizado y la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos: “Los países que no intercambian información de seguridad están condenados al fracaso en la lucha contra la inseguridad”.

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