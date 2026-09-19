Hermano de la princesa Diana revela lo que Carlos III le habría dicho tras su muerte: ‘pronto la olvidaremos’

El hermano de la princesa Diana de Gales, Charles Spencer, defendió sus declaraciones sobre una conversación telefónica que, según relató en sus nuevas memorias, mantuvo con el entonces príncipe Carlos en los días posteriores a la muerte de Diana.

En una entrevista exclusiva con la BBC, publicada el 18 de septiembre, Spencer aseguró que está diciendo la verdad sobre las palabras que atribuye al actual rey Carlos III durante aquella conversación relacionada con el papel que tendrían los príncipes William y Harry en el cortejo fúnebre de su madre.

De acuerdo con lo relatado por Spencer en sus memorias, Carlos le habría dicho que “pronto la olvidaremos”, en referencia a Diana. El conde sostuvo ante la BBC que esas fueron exactamente las palabras utilizadas durante la llamada.

“Puedo decirte aquí y ahora que esas fueron exactamente las palabras que él dijo”, afirmó Spencer durante la entrevista.

El hermano de Diana explicó que solo había mantenido dos conversaciones telefónicas con Carlos en toda su vida y que, debido a ello, prestó especial atención a lo que le dijo en aquella ocasión.

“Estaba muy atento a lo que decía y esas son precisamente las palabras que usó, y te lo prometo ahora mismo. De verdad, eso es lo que dijo”, manifestó Spencer, según la BBC.

La declaración de Spencer se produce después de que el Palacio de Buckingham respondiera a las afirmaciones contenidas en sus memorias.

Según la BBC, en una inusual declaración, la Casa Real señaló que el rey era consciente de que el dolor provocado por la pérdida de un hermano puede afectar la forma en que una persona recuerda determinados acontecimientos, incluso años después.

Ante esa respuesta, Spencer cuestionó la postura del Palacio y planteó si Carlos estaba “furioso” o si se sentía “avergonzado” por lo relatado.

El conde también afirmó que, poco después de aquella conversación, contó a familiares y amigos lo ocurrido porque consideraba que las palabras que atribuye a Carlos eran “atroces”. Al ser consultado por la BBC sobre si contaba con alguna prueba que respaldara su versión, Spencer respondió haciendo referencia a esos relatos que, según dijo, compartió en aquel momento.

“Han tratado de restarle importancia a eso, ¿no? Han dicho que los recuerdos pueden variar”, señaló.

Las declaraciones forman parte de la promoción de las nuevas memorias de Charles Spencer, en las que aborda, entre otros aspectos, la muerte de su hermana y acontecimientos posteriores a su fallecimiento en 1997.