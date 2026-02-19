Rey Carlos III tras el arresto de su hermano: ‘La ley debe seguir su curso’

El rey Carlos III se pronunció públicamente tras el arresto de su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor, en relación con la sospecha de conducta indebida en un cargo público.

En una declaración oficial difundida este jueves, el monarca expresó su “más profunda preocupación” al conocer la noticia y subrayó la importancia de que el caso sea tratado conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

“He conocido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en un cargo público. Lo que ahora sigue es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación”, señaló el rey.