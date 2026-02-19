  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Rey Carlos III tras el arresto de su hermano: ‘La ley debe seguir su curso’

Britain's King Charles III
Britain's King Charles III AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/02/2026 12:16
El rey Carlos III expresó su “más profunda preocupación” tras el arresto de su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor, y aseguró que la ley debe seguir su curso.

El rey Carlos III se pronunció públicamente tras el arresto de su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor, en relación con la sospecha de conducta indebida en un cargo público.

En una declaración oficial difundida este jueves, el monarca expresó su “más profunda preocupación” al conocer la noticia y subrayó la importancia de que el caso sea tratado conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

“He conocido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de conducta indebida en un cargo público. Lo que ahora sigue es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación”, señaló el rey.

Carlos III fue enfático al remarcar que el caso debe desarrollarse dentro del marco legal vigente. “Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”, afirmó.

El soberano también indicó que, mientras el proceso esté en marcha, no realizará más comentarios sobre el asunto. “Mientras este proceso continúe, no sería apropiado que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio a todos ustedes”, concluyó.

La declaración busca marcar una posición institucional de respeto al estado de derecho y de respaldo a las investigaciones en curso, en un momento que genera atención pública tanto en el ámbito nacional como internacional.

Lo Nuevo