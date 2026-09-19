Panama City Marathon 2026: estos serán los cierres y desvíos en el Corredor Sur

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que este fin de semana se implementarán cierres y desvíos temporales en algunos accesos del Corredor Sur, debido a la realización del Panama City Marathon 2026.

De acuerdo con ENA, las medidas se aplicarán desde el sábado 19 hasta el domingo 20 de septiembre de 2026, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos con anticipación y seguir las indicaciones del personal que estará en las vías.

Entre las medidas anunciadas se encuentra el cierre de la salida del Corredor Sur hacia Vía Israel, en dirección desde Tocumen, la cual permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante el horario establecido para la actividad.

Asimismo, los usuarios que circulen por el Corredor Sur y utilicen la salida hacia Vía Israel desde Paitilla tendrán un desvío controlado hacia calle 76 Este, en San Francisco.

ENA reiteró a los conductores la importancia de tomar en cuenta estas modificaciones temporales y considerar rutas alternas para evitar inconvenientes durante el desarrollo del evento deportivo.