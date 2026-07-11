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Explosión en PH de Condado del Rey deja a un adolescente herido

El incidente, que generó alarma entre los residentes de la zona, fue atendido por unidades del el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP)
El incidente, que generó alarma entre los residentes de la zona, fue atendido por unidades del el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) Cedida
Por
Flor Isaela Navarro
  • 11/07/2026 17:48
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá atiende una emergencia tras la detonación registrada en un complejo residencial, la cual dejó como saldo a un menor con lesiones.

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Un adolescente de 14 años resultó herido este sábado 11 de julio tras registrarse una explosión en un apartamento ubicado en la planta baja del PH Florencia 2 del complejo de apartamentos Torres de Milán, en el sector de Condado del Rey, corregimiento de Ancón.

El incidente, que generó alarma entre los residentes de la zona, fue atendido por unidades del el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), quienes procedieron a realizar las labores de seguridad y evacuación necesarias tras el reporte del suceso.

De acuerdo con los reportes iniciales, el menor fue la única persona afectada por el impacto de la detonación dentro de la unidad habitacional. Las autoridades pertinentes han iniciado una investigación técnica para determinar las causas exactas del siniestro y verificar el estado de las instalaciones de gas y eléctricas del complejo, buscando esclarecer si se trató de una falla técnica o algún otro factor externo.

Las autoridades competentes mantienen el área bajo vigilancia mientras se completan las pericias correspondientes para garantizar la seguridad de los residentes del edificio afectado.

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