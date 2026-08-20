¿Quién es Absel Navarro? El nuevo rector de la UNACHI

El abogado y docente, Absel Navarro fue elegido en la noche del miércoles 19 de agosto como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), tras imponerse en las elecciones universitarias con el 44.22% del respaldo ponderado. Ahora, el docente de 53 años asumirá la conducción de la institución para completar el periodo 2026-2028. La candidata Rosemary Hernández ocupó el segundo lugar con 27.9%, mientras que Ramón Rodríguez alcanzó el 21.5%. Su toma de posesión está prevista para el próximo 31 de agosto.

Pero, ¿quién es el nuevo rector de la Unachi?

Navarro cuenta con una trayectoria de 26 años vinculada a la universidad. Ingresó a la docencia en el año 2000 y, durante su carrera, ocupó, entre otros cargos, el de vicedecano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad. Antes de incorporarse a la docencia universitaria, cursó sus estudios en la ciudad de Panamá, donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas. De acuerdo con el perfil académico divulgado durante su campaña electoral, Navarro cuenta con formación en administración, mercadotecnia, derecho, docencia y dirección estratégica. Entre sus títulos figuran las licenciaturas en Administración de Empresas, Mercadotecnia y Derecho y Ciencias Políticas. También ha realizado estudios y un diplomado relacionados con gobernabilidad y gerencia política. Durante su campaña, Navarro ha destacado en sus redes sociales la cercanía que mantiene con los estudiantes y sus compañeros de trabajo. “Siempre me he caracterizado por mi empatía hacia los estudiantes, igualmente una amistad verdadera con cada uno de mis compañeros”, expresó en redes sociales al referirse a sus años dentro de la institución. Entre sus principales propuestas de campaña figuran la creación de la Facultad de Ciencias Informáticas, el reemplazo del sistema Edusoft, la transformación digital de la universidad, el fortalecimiento del bienestar integral de los estudiantes, entre otros. Asimismo, plantea impulsar programas de becas, apoyo económico y medidas orientadas a garantizar la permanencia.

El reto de dirigir la Unachi