Suspenden audiencia de fase intermedia contra Genaro López por presunto blanqueo y estafa

Se suspende la audiencia de fase intermedia en el proceso legal contra el dirigente sindical Genaro López del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Este martes se llevó a cabo la audiencia a López en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA). López se mantiene bajo medida cautelar de depósito domiciliario con brazalete electrónico y ha sido imputado con cargos de presunto blanqueo de capitales y estafa agravada.

Al salir de la audiencia, López se dirigió a los medios y denunció persecución política.

“Son actos de persecución que se están cometiendo en este caso contra los dirigentes sindicales, contra las organizaciones sindicales.Todo el que tiene posición contraria a la administración del Estado se le persigue, eso es la realidad. El gran problema que tenemos es que esta administración no respeta la ley”, concluyó.

Su abogado, César Ruiloba, sustentó la posición de la defensa.

“Ya desde el 2022 venimos insistiendo en la necesidad de que el Ministerio Público presente la acusación, sustente la acusación, los elementos de prueba que va a presentar, nosotros el nuestro, y poder convocarnos a una audiencia, solamente esa audiencia, para confirmar y corroborar el estado de inocencia de Genaro López”, señaló Ruiloba.

“Lo que pretende el fiscal es más tiempo de investigación. El que tiene la razón no necesita más tiempo para presentar su acusación. Nosotros estamos preparados, lo hemos insistido, veníamos preparados para presentar las pruebas, para rebatir las del Ministerio Público, pero nos vamos con las manos vacías”, aseguró.

El caso guarda relación a unos terrenos que el Suntracs obtuvo tras una victoria legal contra una empresa por un pleito laboral. Los terrenos fueron hipotecados en 2022 y se pagó a 144 trabajadores. Sin embargo, los querellantes reclaman que el terreno tenía un valor de varios millones de dólares más que se obtuvo y denuncian haber sido engañados por el sindicato.

Por su parte, la defensa del sindicato alega que se negoció para compensar los salarios caídos de los trabajadores y se pagaron más de 2 millones de dólares. Ruiloba destacó que los trabajadores recibieron su cheque y firmaron el respectivo finiquito.