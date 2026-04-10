Proceso para disolver Suntracs entra en fase judicial

Este viernes 10 de abril se realizó el primer día de la audiencia dentro del proceso abreviado iniciado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

La audiencia, que tuvo lugar en el Juzgado Primero de Trabajo ubicado en Plaza Edison, terminó cerca de la 1 pm. Durante la misma se dio apertura al proceso, se presentaron pruebas testimoniales y documentales y se verificaron los testigos que serán aducidos por las partes.

“Nosotros hemos acudido con nuestras pruebas, más de 5,000 pruebas documentales debidamente legalizadas, pero además hemos traído una gran cantidad de testigos. Además de dirigentes sindicales y dirigentes históricos del movimiento sindical también hemos traído expertos en derecho laboral y derecho sindical, exfuncionarios de la OIT, académicos, abogados, laboralistas, que en su testimonio darán cuenta efectivamente de lo que nosotros queremos demostrar”, manifestó el abogado Antonio Vargas, quien representa al sindicato en este proceso, al finalizar la audiencia.

El abogado señaló que le corresponde al Mitradel demostrar que Suntracs no ha cumplido con su rol como organización sindical, representando los derechos de los trabajadores.

El 17 de julio de 2025, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, presentó la demanda buscando la disolución del Suntracs. Durante los meses previos, se habían llevado a cabo protestas masivas alrededor del país en contra de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) en las que el Suntracs jugó un rol activo.

La ministra señaló en ese momento al sindicato de que “bajo la fachada de una organización sindical se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos”.

En 2025 también se abrieron casos contra los dirigentes sindicales Genaro López, Saúl Méndez, Erasmo Cerrud y Jaime Caballero. Tanto López como Caballero están bajo medidas cautelares en Panamá, mientras que Cerrud recibió asilo político en Nicaragua y Méndez en Bolivia, aunque posteriormente dejó el país.

“Esto es una persecución política, no es otra cosa, porque Suntracs ha cumplido con su rol en la sociedad como lo establece. Como Suntracs no se ha querido someter al gobierno actual, entonces se actúa de esta forma”, manifestó el dirigente del Suntracs, Yamir Córdoba. “Ninguno de nuestros compañeros hasta el momento ha sido condenado. No ha sido condenado porque los casos que nos están acusando es de lavado de dinero. Semejante acusación que no tiene ningún sustento, porque la cuota del dinero que tiene Suntracs, todo es legítimo, es producto del trabajo y eso lo podemos comprobar aquí o donde sea”, puntualizó.

La Estrella de Panamá contactó al Mitradel para conocer su versión luego de la audiencia, pero desde la institución se informó que no darían declaraciones para no interferir con el proceso en curso ante el Órgano Judicial.