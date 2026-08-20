Parlacen frena juramentación de Nito Cortizo y Gaby Carrizo: ‘No es el momento político’

La eventual juramentación del expresidente Laurentino “Nito” Cortizo y del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tendrá que esperar. La presidenta del organismo regional, Karla Gutiérrez, confirmó este jueves 20 de agosto que el tema “no está agendado” y reveló que, aunque se recibió y analizó una solicitud relacionada con la incorporación de ambos exmandatarios panameños, el proceso no ha avanzado debido a consideraciones políticas y a la necesidad de conocer su estatus legal actual. “Tenemos una responsabilidad de tener todo el contexto político y legal”, explicó Gutiérrez durante una rueda de prensa, en la que fue cuestionada sobre la posible juramentación de Cortizo y Carrizo. La presidenta del Parlacen sostuvo que se ha solicitado información, a través de los canales diplomáticos correspondientes, para actualizar el estatus jurídico de ambos. “Estamos a la espera. Cuando venga esa información, el Parlamento Centroamericano se tendrá que reunir y ver esa conveniencia no solo legal, sino política”, señaló. Gutiérrez fue más allá y expresó su posición sobre la posibilidad de realizar actualmente la juramentación: “En este momento yo considero personalmente que no es el momento político de hacerlo”.

Solicitud no avanzó en el Parlacen

La presidenta explicó que durante su gestión recibió una solicitud relacionada con una juramentación en la Asamblea Plenaria. Sin embargo, aclaró que cualquier asunto que pretenda llegar al pleno debe cumplir previamente con el procedimiento interno del organismo. Entre esos pasos se encuentra su inclusión en una agenda que debe pasar por la Junta de Dirección Política, instancia en la que se realiza la deliberación correspondiente. Según Gutiérrez, el asunto fue analizado, pero no avanzó hasta esa etapa. “En ese momento se ha considerado que políticamente no fue el momento y por eso es que ustedes no lo han visto agendado”, indicó. En consecuencia, descartó que actualmente exista una intención de incorporar la juramentación de Cortizo y Carrizo en la Asamblea Plenaria. “No existe alguna intención de juramentar a estas personas en esta Asamblea Plenaria”, afirmó. Gutiérrez insistió en que una solicitud de juramentación no implica que el procedimiento deba realizarse automáticamente, pues deben cumplirse requisitos procesales y considerarse las competencias jurisdiccionales de cada Estado miembro. “No hemos llegado a ese punto”, sostuvo sobre la posibilidad de incluir el asunto formalmente en una agenda.

Parlacen pidió información sobre estatus legal de Cortizo y Carrizo

Otro de los elementos que mantiene el proceso detenido es la situación jurídica de los dos exmandatarios. Gutiérrez aseguró que el Parlacen busca contar con todos los elementos antes de adoptar una decisión que pueda tener consecuencias para Panamá, la Junta Directiva del organismo y la propia bancada panameña. Por ello, dijo, se solicitó información mediante los canales diplomáticos para conocer “el estatus legal de las personas” mencionadas. La presidenta aclaró, además, que no se está poniendo en duda el eventual derecho que Cortizo y Carrizo puedan tener para incorporarse al organismo. “De ninguna forma [...] se está cuestionando el derecho que puedan ellos tener”, manifestó. No obstante, reiteró que antes debe producirse un análisis y una deliberación sobre la procedencia de incluir la juramentación en la agenda. “Creemos que no es el momento político”, reiteró. Como parte de ese análisis, Gutiérrez mencionó la coyuntura que atraviesa la relación de Panamá con el organismo regional y señaló que el país ha adoptado decisiones y mantenido discusiones relacionadas con el Tratado Constitutivo del Parlacen.

Gutiérrez asegura que no ha recibido presiones de la bancada panameña