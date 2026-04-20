Balbina Herrera solicita al Parlacen la juramentación de Cortizo y Carrizo

La dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, reiteró el llamado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) para que cumpla con la juramentación de los exmandatarios panameños Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, señalando que se trata de un derecho establecido en el tratado constitutivo del organismo.

En una entrevista concedida a Telemetro Reporta, Herrera explicó que la solicitud fue formalizada mediante una carta enviada por el presidente del PRD, Benicio Robinson, en la que se pide incluir el tema en la agenda de la próxima sesión plenaria del Parlacen, a celebrarse en Guatemala.

Según detalló, el fundamento de esta petición radica en el derecho de integración automática que tienen los expresidentes y exvicepresidentes al concluir sus mandatos, tal como lo establecen las normas internas del organismo regional.

La dirigente calificó como tardía la reciente gestión del partido, al recordar que desde octubre de 2024 se había solicitado la juramentación sin que hasta la fecha se concrete. “Nosotros no estamos presionando, lo que estamos reiterando una nota, que es un deber que debe cumplir el Parlamento Centroamericano”, afirmó.

Herrera también cuestionó lo que denominó un “silencio administrativo” por parte del Parlacen, insistiendo en que el pleno debe pronunciarse, ya sea aprobando o rechazando la incorporación. “Tienes que tomar una decisión, o no tienes los votos o lo tienes, punto. Pero cumple con una nota”, sostuvo.

Durante sus declaraciones, Herrera amplió su preocupación al funcionamiento de las instituciones en Panamá, señalando tensiones recientes entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

Indicó que, según la normativa, la Contraloría debe realizar auditorías técnicas, mientras que corresponde al Ministerio Público investigar y profundizar en los hallazgos. Sin embargo, cuestionó actuaciones recientes en las que, a su juicio, no se habría agotado el proceso investigativo.

“La ley es clara y los funcionarios estamos dados a hacer lo que la ley nos dice”, expresó.

Herrera rechazó que sus señalamientos constituyan una defensa personal del exvicepresidente Carrizo, asegurando que se trata de un problema estructural. “Hoy fue José Gabriel Carrizo, mañana puede ser, ¿sabes quién? cualquiera”, enfatizó.

Finalmente, advirtió sobre la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones, vinculándola a actuaciones que, según dijo, vulneran la separación de poderes y el debido proceso.