Presidenta del Parlacen: juramentación de José Gabriel Carrizo no está en agenda de este 21 y 22 de abril

La diputada presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Karla Gutiérrez, aclaró que la juramentación como diputado del exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo no está incluida en la agenda del organismo regional para este martes 21 y miércoles 22 de abril en la ciudad de Guatemala.

En declaraciones ofrecidas a Noticias 180, Gutiérrez explicó que, aunque la presidencia del Parlacen tiene la facultad de juramentar a diputados, este proceso no es automático y debe pasar por instancias internas de deliberación política.

Carrizo es investigado por un presunto delito de enriquecimiento injustificado y se mantiene con una medida cautelar de arresto domiciliario.

“No está en agenda. Es una facultad de la presidencia, pero no es un proceso automático”, señaló, al tiempo que detalló que cualquier decisión debe ser evaluada previamente por la Junta de Dirección Política, órgano colegiado encargado de analizar tanto la legalidad como la conveniencia política de los temas.

La presidenta subrayó que el Parlamento debe considerar el contexto antes de tomar una decisión, especialmente al tratarse de figuras que enfrentan procesos judiciales.

“Nosotros como profesionales somos respetuosos de la presunción de inocencia, pero también de la soberanía judicial”, dijo Gutiérrez.

Gutiérrez confirmó que el organismo tiene conocimiento de los casos que enfrenta Carrizo en Panamá. En ese sentido, advirtió que juramentar a una persona bajo estas condiciones podría generar impactos negativos en la imagen del ente regional.

Asimismo, rechazó presiones políticas para agilizar el proceso, aunque reconoció que solicitudes públicas de partidos podrían interpretarse como intentos de influencia.

Las declaraciones de Gutiérrez se producen luego que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) solicitó al Parlacen incluir en la agenda de su Asamblea Plenaria de abril, prevista en la ciudad de Guatemala, la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y Carrizo, como diputados de este organismo regional.

Esa petición fue remitida por el presidente del PRD, Benicio Robinson, mediante una nota dirigida a Gutiérrez, y a los miembros de la Junta Directiva del organismo.

La nota del PRD argumenta que la solicitud se sustenta en el derecho de integración automática que el Tratado Constitutivo del Parlacen reconoce a los exmandatarios al finalizar su período de gobierno.

“Directamente a mí no me han presionado, pero si esas notas existen, podrían considerarse presión”, indicó, reiterando su compromiso con la transparencia.

La diputada también enfatizó que la solicitud de juramentación debe ser presentada por el propio interesado y no por terceros. “A mí no me tiene que pedir nada ningún partido político; lo deben hacer los interesados conforme al procedimiento”, puntualizó.

Gutiérrez enfatizó que el tema no será discutido en las próximas sesiones del Parlacen programadas. “No está en agenda del parlamento centroamericano”, insistió.