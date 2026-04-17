PRD presiona para juramentar a Cortizo y Carrizo como diputados del Parlacen

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) solicitó al Parlamento Centroamericano (Parlacen) incluir en la agenda de su Asamblea Plenaria de abril, prevista en Guatemala, la juramentación del expresidente de la República, Laurentino Cortizo, y del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, como diputados de este organismo regional. La petición fue remitida por el presidente del colectivo político, Benicio Robinson, mediante una nota dirigida a la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, y a los miembros de la Junta Directiva del organismo. En el documento, el PRD argumenta que la solicitud se sustenta en el derecho de integración automática que el Tratado Constitutivo del Parlacen reconoce a los exmandatarios al finalizar su período de gobierno. Según el partido, esta disposición también se respalda en el reglamento interno del organismo regional, que establece su incorporación como miembros plenos.

El colectivo político señala que, una vez acreditado el cese de funciones, corresponde al Parlacen proceder con la toma de posesión en la sesión más próxima, tal como lo establece su normativa interna. En ese sentido, considera que la plenaria de abril es el espacio adecuado para formalizar el proceso. No obstante, la solicitud ocurre en un contexto en el que el exvicepresidente José Gabriel Carrizo enfrenta un proceso judicial. El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó el 12 de febrero las medidas cautelares de retención domiciliaria e impedimento de salida del país en su contra, dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado. La decisión fue adoptada por los magistrados José Félix Sánchez, Gustavo De Gracia y Fernando Alonzo, luego de evaluar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa. El tribunal concluyó que las medidas resultan necesarias y proporcionales para garantizar el desarrollo del proceso penal. El caso surge a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que señala un presunto enriquecimiento injustificado por $1.9 millones durante el período 2019-2024.