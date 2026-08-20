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Aeronave aterriza de emergencia en Darién; cuatro personas resultan ilesas

Aeronave con cuatro personas a bordo aterriza de emergencia en Darién
Aeronave con cuatro personas a bordo aterriza de emergencia en Darién Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/08/2026 10:13
Cuatro personas resultaron ilesas tras un aterrizaje de emergencia de una aeronave Cessna 206 en Playa Muerto, Darién.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que la mañana de este jueves 20 de agosto se registró un incidente con la aeronave HP-1969, modelo Cessna 206, que realizaba un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, con destino a Jaqué, en la provincia de Darién.

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave transportaba a cuatro personas. Durante el trayecto, el piloto informó sobre una pérdida de revoluciones en el motor, situación que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el área de Playa Muerto.

La AAC confirmó que las cuatro personas que se encontraban a bordo resultaron ilesas.

Tras conocerse el incidente, la institución activó de inmediato los protocolos correspondientes. Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil y del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) se desplazó hacia el área a bordo del helicóptero HP-02A y la aeronave HP-20A, con el objetivo de brindar asistencia y apoyo en coordinación con los equipos de seguridad y operaciones aeroportuarias.

Mientras tanto, la Unidad de Investigación de Accidentes de la AAC inició las indagaciones técnicas para determinar las causas que provocaron la pérdida de revoluciones del motor y el posterior aterrizaje de emergencia, conforme a los procedimientos establecidos.

Las autoridades mantienen las labores de atención e investigación en el área.

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