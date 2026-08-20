Aeronave aterriza de emergencia en Darién; cuatro personas resultan ilesas

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que la mañana de este jueves 20 de agosto se registró un incidente con la aeronave HP-1969, modelo Cessna 206, que realizaba un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, con destino a Jaqué, en la provincia de Darién.
De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave transportaba a cuatro personas. Durante el trayecto, el piloto informó sobre una pérdida de revoluciones en el motor, situación que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el área de Playa Muerto.
La AAC confirmó que las cuatro personas que se encontraban a bordo resultaron ilesas.
Tras conocerse el incidente, la institución activó de inmediato los protocolos correspondientes. Personal de la Autoridad Aeronáutica Civil y del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) se desplazó hacia el área a bordo del helicóptero HP-02A y la aeronave HP-20A, con el objetivo de brindar asistencia y apoyo en coordinación con los equipos de seguridad y operaciones aeroportuarias.
Mientras tanto, la Unidad de Investigación de Accidentes de la AAC inició las indagaciones técnicas para determinar las causas que provocaron la pérdida de revoluciones del motor y el posterior aterrizaje de emergencia, conforme a los procedimientos establecidos.
Las autoridades mantienen las labores de atención e investigación en el área.
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