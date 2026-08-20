Panamá debuta este viernes ante Nicaragua en la Serie Mundial infantil

La selección infantil de béisbol de Doleguita, procedente de la provincia de Chiriquí y en representación de Panamá, debutará este viernes 21 de agosto a las 12:00 p.m. (hora local) estadio de los Voluntarios de Williamsport ante la escuadra de Nicaragua para iniciar su participación en el cuadro internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026.

En ese sentido, el conjunto panameño llega al compromiso tras clasificar de forma directa como campeón nacional de la categoría en el mes de marzo, enfrentando a una novena nicaragüense que viene de superar 2-1 al representante del Caribe (República Dominicana) en la jornada inaugural del certamen.

De acuerdo con la reglamentación del torneo basada en un sistema de doble eliminación, una victoria de Panamá permitiría al equipo avanzar en la llave de ganadores para medirse.

De esa forma pasarían a jugar este domingo 23 de agosto a las 10:00 a.m. ante el vencedor del cruce entre México y Australia, mientras que una derrota enviaría a la delegación a la ronda de consolación para jugar el lunes 24 de agosto frente al ganador entre Canadá y el perdedor del duelo entre mexicanos y australianos.

Por su parte, el cuerpo técnico liderado por el mánager Edwin Del Cid Perén junto a los instructores Alex Hernández y Keneth Batista dispone de una nómina integrada por catorce niños listos para el enfrentamiento de mañana ante los ‘nicas’.

Asimismo, la estructura de la competencia establece que los dos mejores contendientes de la llave internacional disputarán la Final Internacional el sábado 29 de agosto, asegurando el pase a la gran Final Mundial del domingo 30 de agosto donde el clasificado enfrentará al campeón de la división de Estados Unidos conforme al calendario oficial divulgado por la organización.