Asamblea aprueba el derecho al olvido oncológico

Miles de panameños que superaron el cáncer podrían dejar de enfrentar restricciones en la contratación de seguros, la solicitud de productos financieros y otros trámites no médicos. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 350, que establece el derecho al olvido oncológico.

La iniciativa busca impedir que el antecedente de una enfermedad oncológica superada se convierta en una barrera permanente para acceder a servicios o productos fuera del ámbito de la atención médica.

El proyecto establece que, una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento y siempre que no exista una recaída, la persona no estará obligada a declarar sus antecedentes oncológicos en determinados trámites. Tampoco podrán imponerse, por esa condición, requisitos más onerosos o exclusiones en contratos de seguros, productos financieros, servicios bancarios y otros procesos similares.

La propuesta plantea el derecho al olvido oncológico como una medida de equidad, justicia social y protección de los derechos fundamentales de quienes lograron superar la enfermedad.