Asamblea aprueba el derecho al olvido oncológico

Miles de panameños que superaron el cáncer podrían dejar de enfrentar restricciones en la contratación de seguros, la solicitud de productos financieros y otros trámites no médicos. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 350, que establece el derecho al olvido oncológico.
La iniciativa busca impedir que el antecedente de una enfermedad oncológica superada se convierta en una barrera permanente para acceder a servicios o productos fuera del ámbito de la atención médica.
El proyecto establece que, una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento y siempre que no exista una recaída, la persona no estará obligada a declarar sus antecedentes oncológicos en determinados trámites. Tampoco podrán imponerse, por esa condición, requisitos más onerosos o exclusiones en contratos de seguros, productos financieros, servicios bancarios y otros procesos similares.
La propuesta plantea el derecho al olvido oncológico como una medida de equidad, justicia social y protección de los derechos fundamentales de quienes lograron superar la enfermedad.
La iniciativa no elimina ni restringe el uso del historial médico en la atención clínica. El objetivo es evitar que una enfermedad ya superada sirva como motivo de exclusión o discriminación en ámbitos no relacionados con la salud.
De esta forma, el historial oncológico podrá seguir siendo utilizado cuando resulte necesario para la atención y el seguimiento médico del paciente, pero no para condicionar el acceso a servicios financieros, seguros u otros trámites contemplados en la norma.
La aprobación del proyecto en tercer debate abre el camino para que Panamá incorpore el derecho al olvido oncológico en su legislación. La propuesta busca reconocer que una persona que superó el cáncer no debe permanecer identificada de forma permanente por un diagnóstico del pasado.
Para los impulsores de la iniciativa, la medida representa un avance en la protección de los derechos de los sobrevivientes de cáncer y en la lucha contra la discriminación, al limitar el uso de información médica superada en decisiones que pueden afectar el desarrollo personal, laboral y económico de los ciudadanos.
El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...