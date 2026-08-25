Se investigará ‘aparente conflicto de interés’ en el Tribunal de Contrataciones y Antai niega consulta de magistrada

La Estrella de Panamá conoció este martes 25 de agosto que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) investigará la contratación de la hija de la magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca, en la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Esa investigación surge porque la Antai pudo detectar un aparente conflicto de interés en la contratación de la hija de Santamaría de Latorraca.

Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este 24 de agosto el diputado por la libre postulación Jhonathan Vega cuestionó que la hija de la magistrada fuera nombrada directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Santamaría de Latorraca respondió que, antes de hacer el nombramiento, consultó tanto a la Procuraduría de la Administración como a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

“Ella no tiene, ella no está en un lugar donde se tomen decisiones jurisdiccionales ni tiene firma; ella está en Asesoría Legal, ella solo emite conceptos y se los pasa al director, y el director es quien decide los conceptos y los firma”, respondió Santamaría de Latorraca en la Comisión de Presupuesto.

Sin embargo, la Antai indicó que la entidad no fue consultada por Santamaría de Latorraca sobre el tema de la contratación.